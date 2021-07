Consciente de la gravité de la situation sanitaire actuelle avec le nouveau variant Delta, la mairie de la ville de Dakar apporte son soutien aux candidats au baccalauréat, au BFEM ainsi qu’à la police nationale et aux sapeurs-pompiers. Elle a offert un lot de 120 000 masques à ces derniers, pour mieux se protéger face à ce virus.

Dans le cadre de la lutte contre la propagation des cas de Covid-19, le maire de la ville de Dakar a procédé, hier, à une remise de masques de protection aux élèves, à la police nationale et aux sapeurs-pompiers. Un don qui vient à son heure, puisque les examens vont se tenir à partir de ce jeudi, comme l’a rappelé Soham El Wardini.

A cet effet, ‘’80 000 masques noirs lavables’’ ont été remis à l’inspectrice d’Académie de Dakar pour les différentes écoles de la localité. Avec ce nouveau variant Delta, le maire estime que le port du masque est devenu plus que jamais obligatoire, surtout que ce nouveau variant touche plus les jeunes. ‘’Nous avons vu des jeunes de 16, 17 et 18 ans terrassés par cette maladie’’, a déclaré Madame le Maire.

Ce geste n’est pas une première, d’après l’inspectrice d’Académie de Dakar. ‘’Le ministère nous a donné du matériel, mais aucun lycée de cette académie, aucun collège n’a reçu une seule fois un masque ou autre du ministère, parce que j’ai préféré, avec la multitude d’écoles privées que nous avons, remettre ce matériel à ces dernières, parce que vous nous avez équipés en matériel’’, s’est félicité Khadidiatou Diallo.

La brigade des sapeurs-pompiers a également reçu un lot de 15 000 mille masques. Les pompiers ‘’méritent d’avoir un soutien en masques pour mieux nous aider sur les plages’’, durant les vacances, dit Mme Wardini. D’après M. Fall de la brigade des sapeurs-pompiers, ce don est certes symbolique, mais il est surtout de haute portée pour eux. ‘’Si le maire choisit les sapeurs-pompiers parmi tant d’autres secteurs, c’est pour protéger les pompiers. Ce qui veut dire protéger la population, dès l’instant où la mission de la brigade est d’assurer la protection des personnes et la sauvegarde des biens. Donc, si vous protégez les sapeurs-pompiers, vous protégez également les populations’’, a-t-il souligné.

C’est dans ce même sillage que s’inscrivent les propos du représentant de la police nationale, Amidou Bâ. Selon lui, ces 25 000 masques octroyés par le maire de la ville de Dakar va permettre de ‘’réarmer les troupes de la police face à cette troisième vague de coronavirus’’. ‘’Les forces de défense et de sécurité dans leur globalité sont confrontées tout le temps au virus sur la voie publique et sur leurs terrains d’opération. Vous n’êtes pas sans savoir qu’à chaque fois qu’on isolait des hôtels au début de la pandémie, la police était là et les gens ne comprenaient pas cette maladie. Et j’avoue que c’est la première fois que je constate 25 000 masques pour une institution’’, renchérit le commissaire.

Au total, un lot de 120 000 masques a été remis à ces trois secteurs d’activité par Mme Wardini qui annonce la continuité de ces dons. Hormis la sensibilisation sur le port obligatoire du masque, Mme Soham El Wardini souligne que ‘’seul le respect des consignes de nos médecins’’, notamment le lavage des mains et la distanciation physique, peut ‘’nous aider à sortir de cette situation’’.

ARAME FALL NDAO (Stagiaire)