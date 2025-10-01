Lutte contre le palu

La ville de Pikine a abrité, hier, la cérémonie officielle de lancement du programme « Hivernage Zéro Paludisme », une initiative conjointe du Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique et du Ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités. Ce projet pilote vise à réduire significativement la morbidité et la mortalité liées au paludisme dans le département de Pikine, zone considérée comme l’un des foyers les plus actifs de transmission dans la région de Dakar. Selon le ministre de la Santé, Pr Ibrahima Sy, 3.113 cas de paludisme ont été recensés en 2024 dans le département de Pikine, dont 3 décès. Le district sanitaire de Mbao a enregistré 1.568 cas confirmés, tandis que celui de Pikine en a dénombré 1.545.

Les taux d’incidence atteignent respectivement 3,47 ‰ et 3,37 ‰. Face à cette situation préoccupante, le gouvernement a décidé de renforcer la stratégie de prévention en misant sur une approche multisectorielle et communautaire. Le programme « Hivernage Zéro Paludisme » repose sur plusieurs actions prioritaires dont la sensibilisation des populations aux comportements responsables et aux mesures de prévention, la distribution massiveme de moustiquaires imprégnées aux ménages vulnérables, avec un suivi de leur bonne utilisation, le saupoudrage et le délarvage dans les zones à risque, en collaboration avec le Service d’hygiène et le renforcement de la prise en charge précoce des cas, aussi bien dans les structures sanitaires que dans les relais communautaires.

« En intensifiant la lutte, nous voulons réduire la charge d’une maladie endémique et renforcer les capacités locales face aux menaces sanitaires multiples », a souligné le ministre Sy, insistant sur l’importance de la prévention et de la mobilisation collective. Pour Maimouna Diéye, ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, cette campagne constitue une réponse urgente et solidaire. Elle s’articule autour de trois piliers : sensibilisation massive, distribution élargie de moustiquaires et opérations de saupoudrage/délarvage.

« Lorsque les volontés s’unissent au service d’une cause juste, l’espoir devient action », a-t-elle déclaré. Profitant de cette cérémonie, la ministre a également procédé à une remise symbolique de kits alimentaires au profit des familles sinistrées par les récentes inondations à Pikine, à travers le Fonds de Solidarité nationale (FSN). Le coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) a, pour sa part, mis à disposition des milliers de moustiquaires imprégnées, des casquettes, des tee-shirts et du personnel mobilisé pour la sensibilisation communautaire.