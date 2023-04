Le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert partagent la zone maritime G qui nécessite des moyens colossaux pour y assurer la sécurité. Les marines nationales de ces pays ont décidé de mutualiser leurs forces pour lutter contre les agressions et sécuriser les échanges commerciaux, entre autres.

La 2e édition des patrouilles maritimes conjointes de la zone G, qui regroupe le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert a été présidée hier par le chef d’État-major de la marine sénégalaise. D’après le contre-amiral Abdou Sène, notre domaine maritime sous-régional offre plusieurs opportunités pour le développement harmonieux de nos États, mais engendre également des défis sécuritaires qui interpellent les marines nationales respectives.

En effet, explique-t-il, les échanges commerciaux par voie maritime entre ces pays sont appelés à s’intensifier, eu égard à la complémentarité des économies en termes de ressources et de potentialités. ‘’La maritimisation des économies à l’échelle mondiale ne nous laisse d’autre choix que de bâtir une économie bleue porteuse de croissance et moteur de la marche résolue de nos États vers la prospérité. Toutefois, cette ambition suppose la mise en place d’un cadre sécurisé d’exploitation de nos espaces maritimes’’, fait remarquer le contre-amiral Abdou Sène.

‘’En effet, poursuit-il, l’insécurité maritime demeure une menace sérieuse à la paix et à la stabilité de nos pays respectifs. Elle constitue un frein qui compromet le développement des activités maritimes et la sécurité de nos populations, ainsi que celle des usagers de la mer en général. Conscients de l’impérieuse nécessité de sécuriser nos eaux, les pays du Golfe de Guinée ont déjà exprimé leur volonté d’agir à travers l’adoption du Code de conduite de Yaoundé. Cependant, l’opérationnalisation de l’architecture de Yaoundé n’est pas encore effective’’. Ainsi, le contre-amiral Abdou Sène pense que la mise en place d’un système fiable de partage d’informations, l’harmonisation des procédures opérationnelles et la mutualisation de leurs plateformes navales sont des conditions sine qua non pour traduire en action leur stratégie commune de sécurité et de sûreté maritimes. C’est d’ailleurs l’objectif de la task force maritime sous-régionale qui est en cours de création et qui devrait prendre en compte ces préoccupations.

Au niveau de la zone G, souligne-t-il, l’activation du Centre maritime multinational de coordination est attendue prochainement. D’autant que la dynamique de coopération entre leurs marines et les garde-côtes est déjà enclenchée. ‘’Nous sommes réunis pour poursuivre les efforts dans le sens d’établir un cadre concerté de lutte contre les menaces sécuritaires transfrontalières et protéiformes auxquelles nous faisons face.

Le succès enregistré lors de la première édition des patrouilles conjointes démontre à suffisance la pertinence de notre synergie d’actions et doit nous exhorter à franchir un palier supplémentaire dans notre collaboration en élargissant nos domaines de coopération. Dans les six prochains jours, nos marines travailleront ensemble pour mener des opérations de patrouille en mer et renforcer la sécurité et la sûreté dans nos eaux, conformément aux accords bilatéraux entre nos pays et dans l’esprit du Code de conduite de Yaoundé’’, annonce-t-il.

Le chef d’État-major de la marine sénégalaise d’ajouter : ‘’La nature des menaces en mer et les moyens dont nous disposons laissent entendre que le défi ne peut être relevé par un seul État, encore moins une seule marine. Une coopération élargie et cohérente des marines riveraines est indispensable. C’est dans ce cadre que vont s’inscrire les activités des prochains jours. Nous espérons qu’elles permettront de développer l’interopérabilité entre nos formations respectives.’’

Ainsi, le contre-amiral Abdou Sène de remercier les chefs d’État-major et commandants des garde-côtes présents à cette rencontre pour leur engagement renouvelé en direction d’un renforcement de la coopération multilatérale entre les marines et les garde-côtes de la zone G.

CHEIKH THIAM