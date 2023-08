Du 2 au 4 août, la capitale fédérale du Nigeria a accueilli un atelier régional de formation des professionnels des médias de la CEDEAO sur le journalisme d’investigation axé sur les crimes économiques et financiers. Les journalistes participants à cet atelier se sont décidés à redynamiser le Réseau des journalistes africains pour la lutte contre le crime financier (RJA-LCF).

Les membres du RJA-LCF projettent de se retrouver dans les plus brefs délais au siège de l'UA, à Addis-Abeba (Éthiopie) afin de définir les perspectives pour les cinq prochaines années. Cette volonté a été exprimée à l’issue de l’atelier régional de formation des professionnels des médias de la CEDEAO sur le journalisme d’investigation axé sur les crimes économiques et financiers organisé par le Giaba à Abuja au début du mois d’août.

Dans ce cadre, des participants se sont engagés à mutualiser leurs efforts de sensibilisation et d'éducation des populations, afin de prévenir le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. ‘’Dans cette optique, il a été décidé la redynamisation du Réseau des journalistes africains pour la lutte contre le crime financier (RJA-LCF). Cette plateforme, créée le vendredi 28 octobre 2016 au siège de la Banque africaine de développement à Abidjan, en marge de l'atelier sur la lutte contre la corruption et les flux financiers illicites (FFI) en Afrique, est présidée par le journaliste ivoirien Joël Nianzou’’, informe un communiqué reçu par ‘’EnQuête’’.

À ce jour, le RJA-LCF œuvre à l'identification et au renouvellement des points focaux dans les 54 pays membres de l'Union africaine (UA), à travers des concertations pour la mise en place d’un nouveau bureau exécutif. Ces professionnels des médias sont convaincus qu’il est possible de prévenir ces fléaux par la sensibilisation des différentes couches sociales. Pour y arriver, une alliance forte des médias doit être construite avec des acteurs stratégiques et des partenaires au développement.

Forts de cette croyance, les participants à l’atelier d’Abuja ont entrepris de ressusciter l’organe qui devrait les regrouper. ‘’Le Réseau des journalistes africains pour la lutte contre le crime financier (RJA-LCF) est un regroupement de journalistes africains. Il est à but non lucratif. Il vise à lutter contre toute forme de crime financier en Afrique à travers des productions journalistiques pour prévenir le fléau et aider à la prise de décision par les gouvernants. Son siège est à Abidjan en Côte d’Ivoire’’, précise la source.

Ainsi, rappelle-t-on, ‘’le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme fragilisent les économies de la région et facilitent la corruption. Les États manquent d’informations, de moyens techniques et financiers pour renverser la tendance, car le contexte sécuritaire et sanitaire sur le continent en général et en Afrique de l’Ouest en particulier ne facilite pas les efforts de lutte contre le crime financier et le financement du terrorisme’’.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)