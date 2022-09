Le leader du Grand parti a effectué, hier, une tournée dans les zones inondées de Pikine et de Keur Massar. Il a traité l'actuel régime d'incompétent et s’est interrogé sur les milliards engloutis dans la lutte contre le phénomène.

Après les fortes pluies que Dakar et sa banlieue ont enregistrées dernièrement, le leader du Grand parti était hier en tournée dans des zones inondées de la banlieue dakaroise. À la fin de cette visite, Malick Gakou n'a pas raté le régime qu'il qualifie d'incompétent, pour n’être pas parvenu à régler la question des inondations depuis des années. "Depuis que le président Macky Sall est là, c'est un rituel chez nous de venir voir les inondations pour soulager la population. Nous sommes désolés et peinés, quand nous voyons la situation dans laquelle la population vit les inondations. Cela est inacceptable et inadmissible. Nous savons bien que tout va mal dans ce pays. Le président Macky Sall et son gouvernement ont fini d'accepter qu'ils sont incapables de trouver une solution définitive à la question des inondations. Tout le monde a entendu le gouvernement déclarer des milliards. Ils sont où ces milliards ? Ils ont servi à quoi ? Dans tous les cas, les populations n'ont vu ni ces milliards, encore moins le bout du chemin pour la résolution définitive des inondations. Cela est inacceptable", a fustigé M. Gakou.

À son avis, pour régler de façon définitive les inondations, il faut des solutions structurelles. "Le mal-vivre est là. L'État a montré son incapacité pour régler ce problème. Ce président et son gouvernement ont montré leurs limites. C'est la raison pour laquelle nous pensons que le président Macky Sall est incompétent, puisqu'il ne peut pas régler les agrégats de développement économique d'un pays qui doit se traduire par une satisfaction totale de la qualité de vie de la population, de son bien-être, son pouvoir d'achat. Je lance un appel au peuple sénégalais, puisque l'État du Sénégal ne peut régler cette question ni encore avoir le moyen ni le courage, à toutes les forces vives de la nation pour qu’ensemble nous puissions conjuguer nos efforts avec les autorités locales pour que définitivement nous puissions éradiquer la question des inondations, non seulement dans la banlieue, mais également partout dans le Sénégal. Quand il y a des nuages, c'est tout le pays qui patauge, pleure, ne mange pas, ne travaille pas, en désarroi", s'offusque-t-il.

Selon Gakou, l'échec du gouvernement s'explique particulièrement dans l'exécution du Plan décennal de lutte contre les inondations. ‘’Le gouvernement, poursuit-il, déclare avoir mis plus de 800 milliards ces 10 dernières années, pour résorber la question des inondations. À cela s’ajoutent les sommes dépensées dans les différents plans Orsec. Toutes ces dépenses n'ont pas permis de régler les inondations. Nous sommes toujours dans les eaux, comme ce fut le cas l'an dernier à la même période. Des quartiers ont été sauvés l'an passé et ils sont engloutis cette année. Cela veut dire que le plan n'a pas donné les effets escomptés’’.

L’opposant est ainsi d’avis que sans une politique d'aménagement adéquat du territoire qui met en relief l'assainissement, l'urbanisation appropriée, on n’arrivera jamais à régler la question des inondations. À ses yeux, "rien n'a été fait. Ce qui a été fait n'a servi à rien, puisque nous continuons à patauger. Je suis heureux de vous annoncer que nous sommes à l'avant-dernière pluie ou hivernage de Macky Sall, puisque ce seront les dernières (avec l'hivernage de 2023) que nous allons vivre dans la calamité".

Par ailleurs, il a soutenu avoir remis des enveloppes financières en guise de soutien envers les maires des zones inondées qui ont déjà dépensé d’énormes moyens dans l'achat de motopompes.

CHEIKH THIAM