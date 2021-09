Mamadou Sakho dit Double Less n’est plus. L’ancienne gloire de l’arène sénégalaise a tiré sa révérence, hier. Le père de Balla Gaye 2 et Sa Thiès a succombé de la maladie qui l’avait cloué au lit depuis plusieurs mois. Il était une icône de la lutte sénégalaise et grand athlète. Mamadou Sakho a effectué son entrée dans l’arène en 1972 face à Doudou Baka Sarr.

Ce premier combat de sa carrière s’est soldé sur un nul. Mais le natif de Malifara, dans le département de Sédhiou, a pris le dessus sur Doudou Baka et a commencé à se faire un nom dans le milieu de la lutte. Less a ensuite pu construire son palmarès en combattant des ténors de l’arène comme Ibou Senghor, Pape Kane, Toubabou Dior, Moussa Diémé, Mame Gorgui Ndiaye, Mame Samba Diaw, entre autres. Mais le champion de Malifara a mordu la poussière face à Robert Diouf, sa bête noire.

Il est rapporté que le lutteur de Joal lui aurait infligé deux corrections. Mamadou Sakho a aussi pris part aux Jeux olympiques, notamment Montréal 1976, Moscou 1980, Los Angeles 1984. Il a également participé aux Jeux africains en remportant la médaille d’or à Nairobi, au Kenya, en 1987. Il a aussi été plusieurs fois champion du Sénégal de judo.