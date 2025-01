Fils de Balla renoue avec la victoire Dans un autre combat de prestige de cette journée, Diène Kairé a enchaîné un deuxième revers contre Fils de Balla, après sa dernière défaite contre Zarco. Fils de Balla se remet ainsi dans le droit chemin, alors que le fils de Boy Kaïré se met dans une situation assez compliquée. Dans l'autre affiche aux allures de “grand combat”, Pokola a pris le dessus sur Talfa. BG2 et Siteu se sont croisés Siteu et Balla Gaye 2 ont aussi tenu leur premier face-à-face ce dimanche à l’Arène nationale. Les deux lutteurs ont ainsi lancé le compte à rebours en direction de leur combat prévu en juillet. Mais pour le lutteur de Diamaguene, il a été question surtout d'inviter Aziz Ndiaye à la neutralité. “J’ai entendu ce qu’Aziz a dit l’autre jour, mais je l’invite à être équidistant au même titre que Baye Ndiaye (…). Je n’ai pas grand-chose à dire à mon adversaire, car c’est un comédien maintenant (…). C’est un vieux et je suis plus prêt que lui sur tous les plans”. A cette saillie, Balla Gaye 2 a répondu par des piques. A Siteu qui a invité le promoteur à être neutre dans ce combat, le Lion de Guédiawaye a répondu que le duel n’est pas entre le Yalmine et Aziz Ndiaye, mais bien entre lui et le lutteur de Diamaguene. “La lutte est un sport où seuls ceux qui sont méritants iront au sommet. Il faut oser et avoir du courage. Il (Siteu) doit donc avoir du courage et me parler droit dans les yeux. Le combat, ce n’est pas entre lui et Aziz ou Baye Ndiaye. Qu’il arrête de jouer les victimes (…). Je lui donne rendez-vous le jour J et je ferai ce que j’ai à faire”, a-t-il fait savoir.