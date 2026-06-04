Après près de deux ans d'attente, de reports frustrants et de joutes verbales par médias interposés, nous allons enfin assister au combat entre Boy Niang 2 et Reug Reug. En effet, ce dimanche 7 juin 2026, l'Arène nationale va vibrer au rythme du duel tant attendu entre le champion de Thiaroye et le Fils de De Gaulle. Ce combat à fort enjeu sportif déterminera qui gardera sa place dans l'antichambre directe du titre de Roi des Arènes.

La tension est montée d'un cran ces derniers jours, notamment lors des ultimes face-à-face. Pour Reug Reug, ce combat de lutte avec frappe intervient dans un contexte particulier, juste après un revers concédé en MMA face à Malykhin. Le champion de Thiaroye doit prouver à ses supporters qu'il reste le maître incontesté de la terre ferme sénégalaise.

De son côté, Boy Niang 2 arrive avec la ferme intention de se relancer et de confirmer son statut de redoutable tacticien de Pikine. Son compère d’écurie, Ama Baldé, a d'ailleurs allumé les mèches en prédisant publiquement une victoire nette de son "frère", projetant déjà ce dernier vers un futur choc contre Franc. La guerre psychologique est totale, mais c'est sur le sable que la vérité éclatera.

Le champion de Thiaroye-sur-Mer

Le champion de Thiaroye-sur-Mer se présente avec des arguments physiques et techniques impressionnants, forgés dans les cercles de la lutte simple sans frappe. Reug Reug possède une science du corps-à-corps absolument redoutable, combinée à un physique de déménageur capable de soulever et de terrasser n'importe quel adversaire dès qu'il parvient à saisir le pagne. Sa force est sa principale arme pour abréger les débats. On se souvient tous de sa brillante victoire face à Gris 2, une pure manifestation de technicité et de puissance à l'époque.

Cependant, cette puissance cache quelques lacunes techniques. Sa gestion de la distance en frappe reste parfois perfectible, ce qui l'expose aux contres de puncheurs précis. De plus, sa dispersion d'énergie entre le MMA international et la lutte traditionnelle sénégalaise suscite des interrogations légitimes quant à sa fraîcheur physique et sa concentration maximale pour ce choc de titans.

Boy Niang 2 : Le stratège froid et le roi du contre

En face, Boy Niang oppose une intelligence de combat et une ruse qui ont déjà fait chuter les plus grands. Le Pikinois excelle dans l'art de lire le rythme de son vis-à-vis pour provoquer l'erreur et déclencher des remises immédiates avec des coups lourds et précis. Sa Thies, l'actuel Roi des arènes, en avait fait les frais quelques années auparavant. Sa discipline tactique et sa vivacité dans les déplacements font de lui un adversaire insaisissable.

La clé du combat résidera sans doute dans la gestion des premières minutes. Si Reug Reug parvient à imposer un rythme physique intense et à raccourcir la distance pour imposer son corps-à-corps, Boy Niang 2 passera un moment très difficile. En revanche, si le Pikinois parvient à faire durer le plaisir, à user Reug Reug par des déplacements intelligents et à le piquer par moments pour le faire douter, la stratégie de Pikine pourrait une nouvelle fois triompher.

MAMADOU DIOP