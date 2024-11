Médecins internes

L’Intersyndicale des spécialistes en formation avait annoncé une marche qu’elle comptait tenir demain et un sit-in devant les locaux du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Cependant, les autorités leur ont refusé ce droit constitutionnel. ‘’Nous estimons que l’héritage démocratique de ce pays aurait dû plutôt les pousser à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre, aux

citoyens que nous sommes, de jouir pleinement des droits et libertés qui sont les nôtres’’, se désolent les membres du Collectif des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes en spécialisation au Sénégal (Comes) et l’Association des internes et anciens internes des hôpitaux du Sénégal (AIAIHS). Mais ceci ne peut les freiner. ‘’L’ISF se veut une entité responsable, à l’image de ses membres. Elle est disposée à collaborer pleinement avec les autorités et prend acte des motifs avancés par ces dernières. Dans ce sens, nous appelons nos membres à un point de presse, en lieu et place de la marche, le vendredi 22 novembre à 10 h à l’hôpital Fann’’, lit-on dans un communiqué des deux entités. Elles se félicitent, en outre, de ‘’la démarche conciliante du ministre de la Santé et de l’Action sociale par son engagement à revaloriser les indemnités de gardes dans les différentes structures hospitalières’’.

...Mais le problème n’est pas entièrement résolu. En effet, ‘’l’Intersyndicale s’attend de manière intangible à ce que cette revalorisation à 15 000 F CFA pour les jours ouvrables et à 20 000 F CFA pour les jours fériés et week-ends soit individualisée (par médecin de garde) pour une durée de 12 heures de garde’’, réclament l’Intersyndicale des spécialistes en formation. Ils considèrent qu’une ‘’revalorisation est un pas en avant qui en appelle nécessairement d’autres’’.

Ainsi, ‘’des structures rémunèrent depuis longtemps au-delà de ce taux et qu’ainsi ce forfait minimum décidé par le MSAS est un niveau décent qui doit motiver les structures concernées à valoriser de manière plus adéquate l’apport inestimable des personnels de garde”. Par ailleurs, lit-on dans la note, ‘’la majorité des revendications, notamment les plus importantes, de l’Intersyndicale et des entités qu’elle regroupe reste à être définitivement solutionnée’’. Aussi, conclut-on, ‘’l’ISF exhorte une fois de plus ses membres à rester mobilisés et l’autorité à continuer dans sa démarche pour que les spécialistes en formation en particulier et le personnel de santé en général occupent enfin la place qui est la leur dans ce système et dans cette nation’’.