Médecins Ouest-Africain

"Le développement du capital humain et protection sociale : contribution de WACP". Tel était le thème du forum du Collège ouest-africain des médecins (COAM). Venu présider cette rencontre, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a dit que ce rendez-vous est une opportunité pour les médecins d’Afrique de l’Ouest de passer en revue les dernières données probantes des sciences médicales et sociales, et de partager des expériences pour promouvoir une médecine d'excellence, adaptative, solidaire et prospective.

Quant au thème de cette année, d'après Dr Ibrahima Sy, c'est une occasion de générer des connaissances susceptibles de contribuer à la transformation systémique du secteur de la santé à travers une reconfiguration des modèles africains. Cette contribution vise à construire, entre autres, un système de santé plus résilient et des soins de qualité accessibles à tous. Dans ce processus, la lettre de politique sectorielle 2025-2029, déjà élaborée, définit quatre axes : gouvernance et digitalisation intégrale, prévention et promotion de la santé, soins de santé de qualité et protection sociale.

Pour la mise en œuvre de cette lettre de politique, l’accent, selon le ministre, sera mis sur le relèvement des plateaux techniques, la digitalisation, la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale, ainsi que la réorganisation et le renforcement de l’accessibilité à des soins de santé de qualité à travers la reconfiguration de la carte sanitaire, conformément aux huit pôles de développement mis en place par l’État. Le Sénégal, d'après lui, s’est résolument inscrit dans une dynamique de renforcement de la résilience de son système de santé et de promotion de l’équité territoriale et sociale dans l’offre de soins de santé de qualité.

...Ainsi, en plus de la mise en place des huit pôles de santé, du relèvement des plateaux techniques et de la promotion des soins de santé primaires, des initiatives de gratuité sont régulièrement mises en œuvre au profit des groupes vulnérables. "Du fait du rôle important que jouent les ressources humaines dans le processus de transformation du secteur de la santé, un vaste programme de recrutement spécial de personnel qualifié sera bientôt lancé avec le soutien du Chef de l’État et du Premier ministre.

Ces efforts continus et les innovations en matière de politique publique de santé, décrites dans la lettre de politique sectorielle, ont permis de renforcer durablement notre capacité de surveillance épidémiologique, de préparation et de riposte, notre diplomatie sanitaire et notre aptitude à produire des approches réalistes et adaptées aux réalités de notre pays.

Le Sénégal s'affirme ainsi comme un acteur régional de référence, engagé dans l'intégration des services de santé, la coopération sous-régionale et la quête permanente d’une souveraineté sanitaire", a expliqué le ministre, qui estime que l'innovation, notamment à travers la santé digitale intégrant la télémédecine, constitue un levier puissant pour enrayer les déserts médicaux, améliorer la traçabilité des soins et rapprocher les services des populations.

Elle doit cependant rester inclusive, éthique et centrée sur les besoins réels des communautés. Selon lui, à travers ce type de rencontres, l’Afrique pourra tirer profit du génie de ses enfants, particulièrement ceux qui sont dans les sciences et qui contribuent à la protection de la santé des populations. Pour le Pr Mortala Ka, président du Collège Ouest-Africain des Médecins, cette structure regroupe 15 pays de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, avec comme socle de formation et de gestion médicale l’Organisation Ouest-Africaine de la Santé.