Le Stade Rennais a annoncé officiellement le transfert de Boulaye Dia, ce mardi, sous forme de prêt d'une saison avec option d'achat. Après deux saisons compliquées à la Lazio Rome, l'attaquant sénégalais va tenter de donner un nouveau souffle à sa carrière.

Boulaye Dia a rejoint le Stade Rennais. Les Bretons ont officialisé l'arrivée du Sénégalais, ce mardi, dans un communiqué. « L'international sénégalais de la Lazio Boulaye Dia est prêté une saison avec option d'achat », a renseigné la note. La Lazio Rome et le club breton ont trouvé un accord pour le transfert de l'attaquant sénégalais sous forme d'un prêt payant estimé à deux millions d'euros, assorti d'une option d'achat de huit millions pouvant devenir obligatoire.

Le coût total de l'opération est estimé à 10 millions d'euros. Le champion d'Afrique avec le Sénégal a exprimé ses ambitions après sa signature. « Je suis très content de revenir en Ligue 1, un championnat que j'ai continué de suivre. C'est une grande satisfaction de pouvoir désormais faire partie du projet ambitieux du Stade Rennais. Je suis venu pour me mettre au service du collectif. Malgré le fait que j'ai commencé sur le tard, j'ai acquis pas mal d'expérience à travers plusieurs grandes compétitions internationales. J'espère que ça profitera au groupe. »

L'attaquant des Lions va renforcer l'effectif de Franck Haise et essayer de relancer sa carrière. Arrivé dans la capitale italienne à l'été 2024 en provenance de la Salernitana, Boulaye n'a jamais réussi à s'imposer à la Lazio. Son aventure romaine s'est révélée infructueuse, barré par la concurrence et des passages à vide interminables. Lors de sa première saison avec la Biancocelesti, il a inscrit neuf buts et trois passes décisives en 35 apparitions en Serie A.

Mais l'année suivante a été plus décevante pour le natif d'Oyonnax. Auteur d'un début de saison pas fameux, il a ensuite été relégué sur le banc à son retour de la CAN 2025 au Maroc. Malgré des entrées en jeu en seconde période et quelques titularisations, il n'a pas réussi à remonter la pente. À l'arrivée, c'est un petit but et deux passes décisives en 27 rencontres en championnat.

À 29 ans, Boulaye Dia a besoin de remettre la machine en marche. Ce changement d'air se présente comme une occasion pour l'international sénégalais de retrouver un second souffle. Et la décision de rejoindre les Rouge et Noir semble être un bon choix.

La Ligue 1, retour à la source

Après cinq saisons passées entre l'Espagne et l'Italie, Boulaye revient en France et retrouve la Ligue 1, où il s'est révélé au monde entier, notamment au Stade de Reims. Sous les couleurs rémoises, où il a signé son premier contrat pro en juin 2018, Boulaye a tissé petit à petit sa toile. Au bout de deux saisons, il a mis d'accord la France entière sur ses talents de buteur. Lors de l'exercice 2020-2021, il réalise sa meilleure performance en inscrivant 16 buts toutes compétitions confondues, dont 14 réalisations en Ligue 1.

Ces prestations remarquées lui ont d'ailleurs ouvert les portes de la sélection nationale du Sénégal où il est convoqué pour la première fois par Aliou Cissé, en octobre 2020. Il tape dans l'œil de plusieurs clubs européens, mais rejoint Villarreal l'été 2021 pour un contrat de cinq ans. Le montant du transfert est estimé à 12 millions d'euros.

Mais l'expérience espagnole va s'avérer pas très concluante. Avec un rendement de 7 buts et 6 passes décisives en 35 matchs, Boulaye n'a pas vraiment convaincu Unai Emery. Il est envoyé à la Salernitana en prêt payant, avec option d'achat non obligatoire. Il réussit à se relancer dans le Calcio italien (16 buts et 6 passes décisives en 33 matchs) et obtient la levée de l'option d'achat de 12 millions d'euros par le club de la Salerne.

À l'issue d'une deuxième année moins réussie (4 buts en 17 rencontres), marquée par un conflit avec ses dirigeants ayant entraîné une mise à l'écart et des poursuites financières, il va prendre la direction de la Lazio Rome sous forme de prêt avec obligation d'achat. La suite, on la connaît.

Ce transfert à Rennes lui offre l'occasion de retrouver ses repères pour retrouver le bonheur d'enfiler les buts. Attendu pour épauler Estéban Lepaul, déjà en pleine bourre (3 buts en deux journées), Boulaye Dia a le potentiel pour donner plus de profondeur au jeu offensif de Rennes.

Grâce à son profil d'attaquant puissant et mobile, reconnu pour sa générosité dans le pressing et son sens du placement sur le front de l'attaque, en plus de sa connaissance du championnat français, il ne devrait pas avoir du mal à trouver ses marques dans le dispositif de Haise. Ayant pris part entièrement à la présaison avec la Lazio (quatre matchs amicaux, dont trois titularisations), Dia devrait être d'attaque pour la prochaine sortie des Rennais face à Angers, ce 6 septembre.

Maintenant ou jamais pour un retour dans la Tanière

Un regain de réussite devant le but lui permettra également de postuler pour un retour en sélection nationale. Sa traversée du désert lui a coûté sa place dans la Tanière. Sa dernière convocation remonte à mars dernier, lors de la première sortie de l'équipe après sa victoire en finale de la CAN 2025 face au Maroc, le 18 janvier 2026. En manque de compétitivité avec la Lazio, Boulaye n'a pas été retenu dans la liste des joueurs pour la Coupe du monde 2026 par Pape Thiaw.

Le départ de Pape, remplacé par Patrick Vieira sur le banc de l'équipe du Sénégal, et la retraite internationale de Chérif Ndiaye pourraient rebattre les cartes pour la concurrence dans l'attaque des Lions. Si un retour pour la fenêtre de septembre n'est pas envisageable, la nouvelle recrue de Franck Haise a le temps de travailler sur son retour en grâce pour revenir à temps pour la suite des éliminatoires de la CAN 2027 et la phase finale au mois de juin (19 juin au 17 juillet 2027 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie).

LOUIS GEORGES DIATTA