La Juventus a officialisé l’arrivée de Pape Matar Sarr (23 ans, 37 matchs et 2 buts toutes compétitions pour la saison 2025-2026) en provenance de Tottenham dans cette dernière journée du mercato estival.

Le milieu de terrain sénégalais rejoint la Vieille Dame dans le cadre d’un prêt payant de 2,5 M€ assorti d’une obligation d’achat fixée à 27,5 M€, soit un deal à 30 M€. La Juventus poursuit ainsi son recrutement avec un renfort supplémentaire dans l’entrejeu. Le club turinois n’a d’ailleurs pas terminé son mercato puisque l’arrivée de Nick Woltemade doit également être officialisée ce mardi.