Mégaprojet GTA

Après avoir chargé sa première cargaison du gaz naturel liquéfié (GNL), l'opérateur BP a donné la description détaillée du Grand Tortue Ahmeyim (GTA), qui est en fait quatre projets formés en un mégaprojet dont chaque composant est une prouesse d’ingénierie à part entière. Prévu pour produire environ 2,4 millions de tonnes de GNL par an, le système sous-marin de GTA se situe à près de trois kilomètres (2 850 m) sous le niveau de la mer, l’un des développements les plus profonds d’Afrique. L'infrastructure en eau profonde comprend plus de 380 km de pipeline et de cordon ombilical, avec environ 25 000 joints de tuyaux séparés (jusqu'à 34 mm d'épaisseur de paroi).

Cet immense navire flottant de production, de stockage et de déchargement (FPSO) à la taille d'un immeuble de dix étages et s'étend sur la longueur de deux terrains de football. Il est conçu pour traiter plus de 500 millions de pieds cubes standard de gaz par jour, en éliminant l'eau, les condensats et les impuretés du gaz. L'installation flottante de gaz naturel liquéfié (FLNG) refroidit le gaz à moins 162 degrés centigrades, afin qu'il puisse être transféré aux méthaniers au terminal central. Pendant ce temps, le brise-lames, conçu pour protéger le FLNG et les méthaniers en visite des intempéries de l'océan Atlantique, est constitué de 21 caissons en béton, chacun presque de la hauteur de l'Arc de Triomphe à Paris.