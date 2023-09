La fin de la saison des pluies, correspondant à la période septembre-octobre, va connaître dans les parties nord, ouest, et centre du pays ‘’des pluies tardives’’ pouvant se poursuivre jusqu’à mi-octobre, a-t-on appris du chef de service climatologie de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie, Diabel Ndiaye. ‘’Dans ces zones du pays, en moyenne, l’hivernage prend fin au mois de septembre, mais cette saison, on va avoir des pluies tardives jusqu’à la mi-octobre dans le nord, l’ouest et le centre du pays’’, a dit à l’APS M. Ndiaye qui expliquait les résultats du bulletin spécial d’évaluation et de prévision saisonnière (hivernage 2023) à mi-parcours de l’Anacim.

Dans le reste du pays, c’est-à-dire les parties sud, centre-sud et est, la fin de saison ‘’sera normale à tardive’’, a-t-il indiqué, expliquant qu’elle va se poursuivre jusque dans la deuxième quinzaine du mois d’octobre. Concernant le cumul pluviométrique sur la période septembre-octobre, correspondant à la fin de la saison des pluies, il a relevé qu’il sera ‘’normal à humide’’ sur une bonne partie du territoire. ‘’Un cumul pluviométrique égal à la moyenne, voire supérieur sera reçu sur une bonne partie du territoire, avec toujours une forte occurrence d’événements extrêmes pluvieux supérieurs à 100 mm’’, a-t-il ajouté. Sur la période de mai à août, le cumul pluviométrique enregistré sur l’ensemble du territoire est normal à humide, selon le bulletin spécial d’évaluation et de prévision saisonnière (hivernage 2023) à mi-parcours de l’Anacim dont une copie a été transmise à l’APS.

‘’L’analyse des précipitations durant cette période montre que la situation observée est conforme à la prévision sur une bonne partie du territoire, excepté certaines localités, situées à l’est du pays, particulièrement dans les départements de Koungheul, Tambacounda, Goudiry, le nord-est de Vélingara et le nord de Kédougou, où une situation déficitaire est notée’’, note le document.