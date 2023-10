Un atelier de deux jours sera consacré au renforcement du rôle des sociétés civiles du Sud dans le secteur de l'automobile au Sénégal. Cet atelier ouvre ses portes dès ce mercredi à l'université Tamaro Touré (Village SOS), cité Keur Gorgui. Organisé par l'ONG Enda Ecopole, il s'inscrit dans le cadre du "Programme de renforcement du rôle et de la place des sociétés civiles du Sud dans la mise en œuvre d'un agenda 2030 transformateur", en partenariat avec le Réseau international Enda-TM et l'Union européenne. ''L'artisanat automobile au Sénégal a connu une transformation significative au cours des deux dernières décennies marquées par l'émergence d'organisations professionnelles regroupant les membres pour améliorer leur qualité de vie et de travail.

Ces organisations se distinguent par leur dynamisme et leur engagement constructif dans la recherche de solutions aux préoccupations socioprofessionnelles qui les assaillent'', a-t-on indiqué dans un communiqué reçu à ''EnQuête''. L'objectif de l'atelier est d'analyser les interactions sociales au sein de ces organisations, en mettant l'accent sur des questions telles que la protection sociale des membres, les avancées technologiques, ainsi que les solutions pour favoriser l'emploi des jeunes et valoriser les travailleurs âgés ou en fin de carrière. Dans le contexte des Objectifs de développement durable (ODD), cet atelier s'aligne particulièrement avec les ODD 3 (Santé et bien-être), 4 (Éducation de qualité), 8 (Travail décent et croissance économique) et 17 (Partenariats pour la réalisation des objectifs). Il met l'accent sur la promotion de la microentreprise artisanale et de la formation.