Maçon tue à coups de coupe-coupe

Dans la nuit du dimanche au lundi, aux environs de 2h, les enquêteurs du commissariat d’arrondissement de Yeumbeul Nord ont été informés d’une bagarre survenue au quartier Halpulaar de la commune de Yeumbeul Nord, ayant occasionné de graves blessures à la tête de l’un des protagonistes.

Ils se sont rendus sur les lieux où ils ont retrouvé, assis par terre, le nommé A. Ba, âgé de 32 ans et maçon de profession. Il présentait d’apparentes blessures à la tête, avec un saignement abondant.

Informés, les sapeurs-pompiers se sont transportés sur les lieux avant de procéder à l’évacuation de la victime au centre hospitalier Dalal Jamm de Guédiawaye, aux environs de 2h 30, pour des soins.

Cependant, il a succombé à ses blessures hier en fin de matinée. Une autopsie est en cours pour déterminer les causes exactes de son décès.

Selon les témoignages recueillis sur place, renseignent nos sources, la victime aurait reçu, à la suite d’une dispute, des coups de coupe-coupe de la part de son protagoniste, répondant au nom de B. Diène, né en 1984. Après les faits, selon nos interlocuteurs, il avait pris la fuite avant de se livrer lui-même au poste de police de Wakhinane Nimzatt, d’où il a été conduit au service par les éléments de la brigade de recherches dudit poste de police, aux environs de 3 h 30.

Sommairement interrogé, le mis en cause a reconnu avoir administré, pour se défendre, trois coups de coupe-coupe à la victime, qui, selon lui, l’aurait attaqué en premier avec un couteau, à la suite d’une dispute provoquée par cette dernière.

Il a été écroué pour coups et blessures volontaires.