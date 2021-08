Le maire de Malicounda, Maguette Sène, a fait un don d’une valeur de 15 millions F CFA à la prison de Mbour, hier.

Samedi dernier, le maire de la commune de Malicounda, par ailleurs Directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar, était parti avec ses collaborateurs remettre un don d’une valeur de 15 millions F CFA au profit des détenus de la Maison d’arrêt et de correction de Mbour. Mais que ne fut la surprise des donateurs qui ne pouvaient s’expliquer l’attitude du régisseur qui a éconduit le camion chargé des produits qui constituent le don offert au nom de l’APR de Mbour. Le directeur de la Mac de Mbour refusait de recevoir la délégation à cause des médias. Pourtant, il était lui-même demandeur de cette aide. Cependant, après discussion avec Maguette Sène, les équivoques ont été levées. Hier, la cérémonie de remise des produits, constitués de matelas, de kits alimentaires, de produits phytosanitaires, etc., s’est tenue.

‘’Il y a eu une incompréhension entre le régisseur et nous. L’incompréhension était liée au fait de médiatiser ou non l’activité. Mais je lui ai tout simplement expliqué c’est à partir des ressources municipales que nous avons acquis un certain nombre de matériels. Le reste nous a été offert par différents donateurs. Et pour des questions de redevabilité envers notre conseil municipal, pour des questions de transparence envers ces donateurs, il fallait qu’on médiatise l’action’’, a expliqué Maguette Sène.

Selon le maire, la couverture médiatique de cette remise de don est faite ‘’pour que la population de Malicounda, pour que le conseil municipal sachent que les ressources qui ont été dépensées pour acheter des produits destinés à la prison de Mbour sont effectivement arrivées à destination’’, précise Maguette Sène qui assure que ce don ne pouvait pas se faire en catimini.

Par ailleurs, l’édile de Malicounda annonce que c’est un partenariat qui va désormais se nouer entre la mairie de Malicounda et la Mac de Mbour. ‘’C’est une obligation pour les mairies d’appuyer cette Mac, parce que l’action sociale étant une compétence transférée, les populations qui vivent dans ce lieu de détention étant nos populations, elles ont le même droit que ceux qui sont en liberté de pouvoir bénéficier des ressources municipales’’, a indiqué Maguette Sène. Il promet qu’’’à chaque fois qu’il y a des fêtes et que c’est possible, des montants de notre budget vont être alloués à la prison de Mbour’’.

En effet, il rappelle que le département de Mbour a connu une réforme judiciaire qui a consacré la création d’un nouveau tribunal appelé ’’tribunal de grande instance’’. ‘’Cela veut dire qu’il y a beaucoup de délits qui étaient jugés à Thiès et qui sont maintenant jugés à Mbour. Ceux qui sont détenus à l’issue de ces procès sont gardés ici à la Maison d’arrêt et de correction de Mbour, en plus des détenus provenant du tribunal de première instance’’, a soutenu le maire.

‘’Donc, aujourd’hui, Mbour a deux tribunaux qui appliquent des peines et tous les détenus sont gardés ici, alors que la capacité d’accueil de cette Mac n’a pas été augmentée. C’est pourquoi il y a des difficultés réelles que connaissent les détenus. D’ailleurs, c’est à cet effet que le régisseur de la prison m’avait appelé lui-même, pour me solliciter, en tant que fils du département de Mbour, en tant que maire du département de Mbour, pour que j’apporte mon aide à la prison’’, révèle-t-il.

