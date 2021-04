Dans son traditionnel discours à la Nation du 3 avril, le président Macky Sall a annoncé la mise en service de la troisième usine d’eau de Keur Momar Sarr en mai prochain. Cet ouvrage de grande envergure, doté d’une conduite d’eau de 216 km et d’une capacité de 100 000 m3/j, pour sa première phase, et 200 000 m3 au total, contribuera à améliorer la fourniture en eau pour Dakar, Thiès et d’autres localités.

’’D’autres travaux sont en cours à Louga, Kaffrine, Matam, Tambacounda, Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Ils seront suivis de la construction et de la remise en état d’ouvrages à Thiès, Tivaouane, Diourbel, Mbacké, Kaffrine, Fatick et Kaolack, en plus du Programme national de 80 000 branchements sociaux entièrement subventionnés par l’Etat’’, renchérit le chef de l’Etat.

C’était également l’occasion pour le président, de saluer la mémoire des soldats tombés au champ d’honneur tout en formulant des vœux de prompt rétablissement aux blessés. ‘’A tous, je redis la gratitude de la Nation et le soutien de l’Etat à leurs familles. Ainsi, les critères d’accès à la pension mixte seront assouplis pour en faire bénéficier le plus grand nombre’’.