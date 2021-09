Comme à l’accoutumée, le groupe Sonatel souhaite participer à la réussite du grand Magal de Touba. Et l’édition 2021 ne sera pas une exception. Ainsi, au-delà du renforcement de son dispositif technique, la société de télécommunication s’engage à offrir le meilleur de la connectivité par le déploiement d’une politique de proximité qui met la satisfaction du client au cœur de ses préoccupations.

Parallèlement, informe-t-on, la Sonatel a initié la réalisation de plusieurs projets fonctionnels à fort impact social dont l’équipement d’une médiathèque connectée à la bibliothèque Daaray Kaamil et l’espace commercial pour l’entreprenariat des femmes à Darou Marnane. ‘’Poursuivant son engagement dans sa responsabilité sociale d’entreprise, Sonatel a entrepris la seconde phase d’exécution de ses projets dans Touba et environs, avec la création d’une plateforme e-commerce Les artisans du Sahel, en partenariat avec l’ONG des villageois de Ndem, l’octroi d’une subvention de préfinancement de 15 000 000 F CFA’’, renseigne la note.

Le communiqué indique, en outre, que ce soutien financier permet de couvrir les fonds d’amorçage et de roulement pour sécuriser leurs produits et les aménagements des lieux de stockage. Cet apport technique et financier, poursuit-on, consolide l’empreinte d’inclusion sociale et numérique de Sonatel en faveur des jeunes de Mbacké Kajjoor, Ndem et des villages environnants.

‘’La boutique en ligne permettra aux 300 femmes et 100 jeunes de cette zone enclavée de relancer leurs activités génératrices de revenus. En plus du transfert de compétences numériques qui sera fait pour assurer leur autonomie dans la gestion quotidienne du site d’e-commerce qui offrira des opportunités et des débouchés commerciaux sur les marchés nationaux et internationaux’’.