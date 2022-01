Le chef de l’État a reçu, hier, en audience, l’Association nationale des imams et oulémas du Sénégal. Il a saisi l’occasion pour redire qu’il ne compte pas dépénaliser l’homosexualité durant son magistère. Avant de s’en prendre à l’opposition qui, à ses yeux, distille ces fausses informations.

L’Association nationale des imams et oulémas du Sénégal était, hier, l’hôte du président de la République au palais. Macky Sall a dit toute son amertume de la rumeur qui, durant toute la campagne électorale pour les élections locales, a fait croire qu’il est sur le point de dépénaliser l’homosexualité.

Ainsi, à ses hôtes, il a confié qu’il a déjà donné sa position sur cette question. Il dit l’avoir fait, au niveau national comme à l’international, notamment devant Barack Obama, le Premier ministre du Canada et l’Union européenne. ‘’J’ai dit devant tout le monde que tant que je serai président de la République, l’homosexualité ne sera pas dépénalisée dans ce pays. Que personne ne va pas toucher à cette loi. Je ne peux pas faire plus que ça. Tant que je vis avec mes facultés, à la tête de ce pays, cette loi ne sera pas touchée. Donc, on ne doit plus parler de cette question. Je ne comprends pas pourquoi, un bon jour, à la veille des élections, on la fait ressurgir pour dire que l’État ne veut plus pénaliser l’homosexualité ou ne veut plus criminaliser les actes contre-nature. En voulant nous imposer, en retour, qu’on la criminalise, comme le sont les meurtre et viol’’.

Ainsi, quand cette proposition de loi a été déposée sur la table du président de l’Assemblée nationale, poursuit-il, les députés leur ont fait comprendre que cette question est prise en charge par la loi sénégalaise. Que toutes les personnes qui sont jugées coupables de ce délit seront condamnées. Que le président de la République a donné publiquement son avis sur la question. Donc, ils ne voient pas la raison pour laquelle on devrait corser cette peine.

‘’Si cela se limitait juste à l’aspect politique, cela n’allait pas me faire mal. Mais je vois qu’ils sont en train de me mettre à mal avec des imams et des guides religieux, en allant vers eux pour imaginer des choses qui n’existent pas, accuser le gouvernement, l’Assemblée nationale, des institutions de la République, à travers des prêches. Ça devient inquiétant. Je pense que les religions musulmane comme chrétienne n’acceptent pas qu’on accuse une personne sans preuve. Personne ne peut dire, dans ce pays, que le régime est en train de faire quoi que ce soit pour dépénaliser l’homosexualité. Donc, on ne peut pas comprendre qu’on fasse de ce sujet un qui peut créer une incompréhension et une violence en appelant à des manipulations. Il faut éviter de mettre ce pays dans une situation de violence. Ils l’avaient fait, en 2016, lors du référendum, pour soutenir la même thèse. Cette année aussi, c’est pareil. Six ans après, rien n’a changé’’, dit-il.

‘’Je ne vais pas aussi accepter qu’on politise un sujet aussi sensible’’

Le chef de l’État de poursuivre : ‘’Je ne vais pas aussi accepter qu’on politise un sujet aussi sensible. Je voudrais juste que les imams soient au courant de la bonne information. Que le peuple aussi soit édifié. Qu’on arrête les accusations gratuites, surtout pour des sujets en rapport avec la religion. C’est très grave, surtout pour ceux qui se font passer pour des religieux qui profitent de leurs prêches de la prière hebdomadaire du vendredi pour accuser le gouvernement d’une chose qu’il n’a pas faite. Je ne dis pas que les imams font de la politique, mais il y’en a qui ont été induits en erreur sur cette affaire d’homosexualité. Tout le monde sait la position du Sénégal dans cette question. Personne n’ose nous faire changer d’avis. Donc, que des gens de ce pays ne remettent pas sur orbite cette question pour créer un problème. Ce n’est pas joli et cela m’a fait mal. On est devant une situation de diffamation, de dénigrement envers mon régime.’’

Ainsi, le président Macky Sall indique qu’il compte envoyer des délégations dans les familles religieuses pour leur expliquer la position de l’État sur cette question, car il ne va pas accepter cette campagne de désinformation, de dénigrement envers son régime. D’autant plus que le sujet n’est pas actuel et qu’il ne compte pas changer la donne.

En outre, le président de la République a rappelé les différentes étapes d’une proposition de loi. Sur ce point, il a indiqué que si l’Assemblée avait demandé qu’on attende après les élections pour vider cette question, des personnes de mauvaise foi allaient dire qu’elle n’est pas intéressée et/ou veut la faire oublier. ‘’On ne peut pas échapper des mains d’une personne de mauvaise foi. Qu’on étudie le projet ou non, elle va parler et dans le mauvais sens. Mais devant la loi, l’Assemblée a bien regardé ce qu’elle devait faire. Son président est une personne qui maitrise ce qu’il fait. Il est un fervent musulman, la deuxième personnalité de l’État. Je pense qu’il sait ce qu’il a fait. C’est impensable que je change cette loi. Rien ne nous fera changer cette loi. Ce ne sera ni l’argent encore moins autre chose. Qu’on arrête cette question. Nous, nous allons tout faire pour éclairer cette question et définitivement. Qu’on essaye de passer par la religion pour faire ce genre d’accusation est gravissime. La politique ne vaut pas ça’’, martèle-t-il.

LE PRÉSIDENT MACKY SALL SUR LES RÉSULTATS DES LOCALES ‘’Je n’ai perdu que les communes que nous ne dirigions pas’’ Hier, le président de la République s’est aussi félicité du bon déroulement des élections locales. L’opposition, selon lui, a gagné des communes, comme sa coalition. ‘’Mais je voulais aussi que tout le monde sache que la majorité qui m’a amené à la tête de ce pays reste intacte. Sur les 46 départements de ce pays, selon les résultats provisoires, nous avons gagné les 37. Nous avons gagné à plus de 80 %. Donc, je n’ai perdu que les communes que nous ne dirigions pas. C’est comme Dakar, Ziguinchor, Mbacké que je n’ai jamais gagnées. Donc, j’ai juste perdu les communes que je ne contrôlais pas avant, pour ne pas dire jamais gagnées. La démocratie a encore sa force dans ce pays’’, a déclaré Macky Sall.

