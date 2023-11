Après plusieurs mois de suspense, le chef de l'État français Emmanuel Macron vient de choisir son futur conseiller chargé du continent africain. Ainsi, le rez-de-jardin du 2, rue de l'Élysée, qui accueille historiquement le bureau du "M. Afrique" du président français, va bientôt connaître son nouveau locataire. Selon les informations d'’’Africa Intelligence’’, Emmanuel Macron vient de choisir le profil du diplomate Jérémie Robert pour prendre le poste. Consul de France à New York depuis 2021, ce dernier succède à Franck Paris, nommé fin juillet à la tête du bureau français de Taipei à Taïwan, après plus de six ans à l'Élysée.

Pur produit de la Direction Afrique et océan Indien (DAOI), Jérémie Robert a notamment été en poste à Nairobi et à Yaoundé avant de prendre la tête de la sous-direction "Afrique de l'Ouest" de la DAOI de 2016 à 2018. Il avait dans la foulée été nommé conseiller Afrique au cabinet de Jean-Yves Le Drian alors ministre des Affaires étrangères. Le diplomate âgé de 45 ans figurait sur la short-list de profils arrêtée par l'Élysée avant l'été, comme l'avait révélé ‘’Africa Intelligence’’ dès le mois de juin (‘’AI’’ du 13/06/2023).

Deux autres candidats étaient également en lice : l'actuel chargé d'affaires à Bamako, Marc Didio, et l'ambassadeur de l'Union européenne (UE) au Ghana, Irchad Razaaly (‘’AI’’ du 01/09/2023). Le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, a été au centre du processus de sélection. Depuis le mois d'août, l'intérim de Franck Paris était assuré par la n°2 de la cellule Afrique, Nadège Chouat. Au mois de septembre, le diplomate Thomas Rossignol avait été détaché auprès d'elle en tant que renfort temporaire sur les dossiers africains, d’après Alerte Afrique.