Une polémique sur la gestion du foncier enfle à Madinatou Salam, où plusieurs habitants accusent l’équipe municipale de complicité dans une tentative de récupération illégale de parcelles qui leur ont été offertes par feu Cheikh Béthio Thioune, il y a plus de 17 ans. Le contentieux oppose ces talibés à certains fils du défunt guide religieux influencés par Serigne Khadim Thioune.

Des disciples de Cheikh Béthio Thioune, communément appelés ‘’thiantacounes’’, dénoncent une tentative d’expropriation déguisée de plus de 4 000 parcelles qu’ils occupent et entretiennent depuis des années. Ils affirment avoir transformé la zone, autrefois inhabitée et rudimentaire, en un espace urbanisé et vivant.

‘’Ces terres nous ont été offertes par notre guide spirituel. Nous y avons construit nos maisons, développé notre environnement. Aujourd’hui, certains héritiers veulent les récupérer en nous traitant de simples talibés. C’est une injustice flagrante que nous refusons catégoriquement !’’, s’indigne Maty Fall, conseillère municipale à la commune de Malicounda et elle-même concernée par ce litige.

Selon Alain Diop, la mairie de Malicounda, dirigée par Maguette Sène, serait impliquée dans la manœuvre. Des documents administratifs auraient été bloqués pendant des années, au motif que les procédures de régularisation n’étaient pas finalisées. Mais récemment, des affectations inattendues ont été constatées au profit d’autres bénéficiaires.

Un autre résident de Madinatoul Salam, installé depuis 2014, abonde dans le même sens : ‘’Le maire nous avait promis qu’aucun papier ne sortirait tant que les travaux de régularisation ne seraient pas terminés. Pourtant, nous constatons que nos parcelles sont aujourd’hui attribuées à d’autres. C’est une trahison.’’

Les plaignants affirment que derrière cette affaire se cachent des intérêts financiers et une tentative d’enrichissement personnel de certains membres de la famille de Cheikh Béthio Thioune, avec la complicité de certains élus locaux.

Neveu du défunt guide spirituel des Thiantacounes, Serigne Cheikh Mbacké Fall a dénoncé vigoureusement toute attitude de condescendance, estimant que son oncle a tout le temps proclamé son affection pour tous ses disciples.

Face à cette situation, les habitants de Madinatoul Salam appellent à une intervention urgente des autorités centrales. Ils interpellent le président Bassirou Diomaye Faye ainsi que le Premier ministre Ousmane Sonko pour qu’ils prennent en main ce dossier et empêchent ce qu’ils considèrent comme une spoliation foncière orchestrée.

‘’Personne ne va nous prendre nos terrains, encore moins l’équipe municipale. Nous sommes prêts à nous battre jusqu’au bout pour préserver ce que notre guide nous a laissé en héritage’’, concluent-ils.

