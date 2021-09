L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) a mis en place un dispositif de veille et de contrôle de la qualité de service des réseaux offerts par les opérateurs de téléphonie mobile Orange, Free et Expresso. Il sera opérationnel durant le Magal de Touba 2021.

L’organe de régulation signale qu’un numéro vert (800 200 200) effectif à partir du jeudi 23 septembre à minuit au lundi 27 septembre prochain à 23 h 59, sera ouvert pour permettre aux usagers de signaler à tout instant les problèmes rencontrés. "Pour le Magal 2021, l’ARTP mettra également à la disposition des pèlerins l’application ‘ARTP Sama réseau’", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, l’organe souligne que "cette application offre la possibilité de tester le débit de votre connexion internet mobile et Wifi, de vérifier la carte de couverture des réseaux mobiles disponibles dans votre zone et de signaler un problème à l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP)". En outre, "pour veiller à la prise en charge effective, par les opérateurs, d’éventuelles perturbations, une équipe technique de l’ARTP est présente à Touba durant toute la période du Magal, pour effectuer des tests qualitatifs sur le site et ses environs", indique-t-on dans le communiqué.