En direction du Magal, le khalife général des mourides a fait sa traditionnelle déclaration aux talibés. Il est revenu sur l’importance de l’événement avant de demander aux populations de Touba et aux talibés de respecter les recommandations des enseignements du cheikh.

Le Magal est une action de grâce. Par conséquent, il faut, selon le khalife général des mourides, ‘’procéder, pour ceux qui le peuvent, réciter le Coran. A ceux qui en sont incapables, de faire recours à certains qui peuvent le faire’’. Le khalife général a recommandé aux ‘’disciples la lecture du Saint Coran pour ceux qui en sont capables et aussi de demander aux autres d’en faire autant parce que le Magal, c’est une action de grâce et quiconque s’en acquitte sera rétribué à sa juste valeur’’. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, Khalife général des mourides, a invité les talibés mourides à une introspection.

Il a fait cette déclaration lors du 1er Safar qui marque le début des activités de la commémoration du départ en exil du fondateur de la confrérie. Parlant du Magal, Serigne Mountakha dira que ‘’c’est une journée de grâces. Le cheikh s’est convenablement acquitté de sa mission auprès de son Créateur. A travers la relation qui nous lie à lui, le Tout-Puissant nous a fait une grande faveur et c’est pourquoi nous nous devons de lui rendre la monnaie à travers la purification des cœurs dans notre compagnonnage avec lui et essayer d’accroitre notre engagement à son endroit’’.

Par conséquent, le guide spirituel des mourides a demandé aux fidèles de ‘’prendre toutes les dispositions pour une bonne célébration de cet événement’’. Aux habitants de la cité religieuse, le khalife général des mourides leur a demandé de ne jamais perdre de vue ce que le cheikh a fait pour eux. Il faut se suffire du cheikh et se substituer à lui dans ses recommandations. Il a invité les étrangers à se suffire du cheikh, mais aussi à comprendre comme il l’a une fois suggéré qu’à Touba, tout commerce se fait avec le cheikh. Pour le khalife, ’’la vie est pleine de turpitudes, mais nous devons nous conformer à ses recommandations et l’unique issue de secours, le contraire renvoie à la désillusion. Il faut apprendre à connaitre le cheikh et vivre en conformité avec sa volonté. Il n’aime que son Créateur et son Prophète dont il est le serviteur. La miséricorde divine et les dons du cheikh sont illimités, mais la conformité aux enseignements élèvent ceux qui le font, le contraire rabaisse au plus bas niveau. Nous devons nous remettre en question’’.

Et Serigne Mountakha d’ajouter : ‘’Les recommandations, elles auront la félicité, mais quiconque agit autrement, est invité à accepter son sort, puisqu’il aura récolté ce qu’il aura semé. Les enseignements du cheikh doivent être comme un bréviaire pour tous les talibés. Ils devront aussi nous astreindre à le respecter et éviter toute activité source d’opprobre. C’est-à-dire œuvrer pour le bien, suivre les recommandations et éviter les interdits, et n’œuvrer que dans ce sens.’’

A la suite de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, le porte-parole Cheikh Bassirou Abdou Khadre Mbacké est revenu sur l’historique de cette action de grâce et tous les bienfaits qui l’accompagnent. Aux disciples, il les invite à s’acquitter des recommandations du khalife général, mais aussi des retombées de l’œuvre du cheikh afin que chaque créature puisse en bénéficier autant que possible, a fait savoir le porte-parole du khalife général.

Boucar Aliou Diallo (Diourbel)