Publié le 17 Aug 2026 - 13:41

Mairie de Golf Sud

 

Le coordonnateur du Mouvement Vision book Sénégal (MVS) presse la mairesse de la commune de Golf Sud en banlieue dakaroise de faire son bilan. « On a demandé officiellement, solennellement à la mairesse de nous faire le bilan. C'est un budget de 1,4 à 1,6 milliards annuels. Ça fait un budget de plus de 6 milliards sur quatre ans. Elle avait promis de faire sa déclaration de patrimoine, nous ne l'avons pas vue. Elle avait promis de mettre l'humain au cœur. Cela n'a pas été le cas.

Rien que le cabinet du maire a des frais de mission de 15 000 000, carburant : 8 000 000. Pour les autres rubriques, les frais de déplacement et restauration tournent autour de 25 500 000 », dénonce Mamadou Aw. Qui indique que Khadija M. Diouf n'a pas tenu les promesses qu'elle avait faites quand elle briguait cette mairie.

« A Golf sud, on a une maire qui a été invisible pendant 4 ans. Qu'on voit à travers les médias, mais qui ne parle pas des affaires qui concernent la commune. Qui préfère plutôt parler de ses propres affaires ou des affaires du parti. Et je pense qu'elle a été élue par la population de Golf », confie M. Aw, membre de Kiiraay. L'ingénieur en télécommunications invite l’élue à répondre aux attentes de la population. « La majorité des promesses n'ont pas été tenues.

Elle n'a pas fait la gouvernance inclusive qu'elle avait promise. Elle a préféré gouverner en solo. Et ça, ce n'est pas ce qui marche. Nous, on est sur le terrain. Nous écoutons, nous entendons et nous réagissons par rapport à ça », indique le candidat déclaré à la mairie qui dit avoir une offre politique pour cette commune. Il promet « une gouvernance inclusive, une gouvernance participative ». 

Section: 
politique
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