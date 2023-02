La peau est fréquemment un marqueur des maladies systémiques sous-jacentes. Le type de lésion se rapporte généralement à une maladie ou à un type de maladie spécifique. Le docteur Khadim Diop, dermatologue, y revient largement avec ‘’EnQuête’’.

Le trouvant dans son lieu de travail à l’hôpital Fann de Dakar, le docteur Khadim Diop prend le temps d’expliquer en détail les maladies dermatologiques, leurs manifestations et leurs conséquences. Il explique que la dermatologie est la spécialité médicale qui s’intéresse à l’étude de la peau, des cheveux, des poils et des ongles, ainsi qu’à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies qui les touchent.

Très variées, dit-il, ces maladies concernent tous les âges de la vie. La dermatologie s’intéresse aussi, poursuit-il, à l’aspect de la peau et à son amélioration (élimination des rides, épilation…). C’est ce qui fait qu’on parle alors de dermatologie esthétique et cosmétique.

A l’en croire, dans les pays en développement, les affections dermatologiques constituent un problème de santé important par leur fréquence, représentant 30 % des demandes de soins. Ces faits contrastent avec le manque de dermatologues dans nos régions, dont la plupart d'ailleurs exercent dans les grandes capitales.

Le profil des affections dermatologiques est en constante modification

‘’Autrefois dominé par les dermatoses infectieuses, on note de plus en plus une résurgence des dermatoses immuno-allergiques, en particulier la dermatite atopique’’, souligne le Dr Diop.

Au Sénégal, selon les données épidémiologiques disponibles, les dermatoses les plus fréquentes en pratique quotidienne sont représentées par la dermatite atopique, l'acné, les mycoses superficielles, les pyodermites et la gale. Une meilleure connaissance de ces dermatoses par les professionnels de la santé permettrait d'améliorer le pronostic de celles-ci, très souvent source d'un handicap.

Le dermatologue rappelle que la dermatite atopique ou eczéma atopique (DA) est une maladie cutanée inflammatoire chronique prurigineuse survenant sur un terrain génétiquement prédisposé d'atopie. La maladie touche majoritairement les enfants, mais sa prévalence chez l'adulte est sous-estimée. Moyennant cela, les aspects cliniques varient selon l'âge. Chez le nourrisson, les lésions débutent sur le visage, principalement au niveau des zones convexes (front, joues). Les lésions aigües sont érythémateuses, vésiculeuses, toujours prurigineuses, parfois suintantes et croûteuses.

Le Dr Diop indique, ainsi, qu’une sécheresse cutanée est parfois retrouvée chez l'adolescent et l'adulte, les lésions se localisent aux plis de flexion des membres (coude et genou), sous forme de plaques lichénifiées (épaississement de la peau) bilatérales et symétriques. Les lésions peuvent se présenter sous forme de prurigo au niveau des membres (papules excoriées prurigineuses).

Traitement

Le docteur Khadim Diop souligne que le traitement comprend quatre composantes essentielles que sont : ‘’Les soins d'hygiène, l'éducation thérapeutique, le traitement anti-inflammatoire local (les dermocorticoïdes) et les émollients. Les soins d'hygiène reposent sur l'utilisation de savon ou de gel doux non parfumé’’, précise-t-il. Et rappelle que l'éducation thérapeutique a pour objectif d'apprendre au patient à vivre de manière optimale avec sa maladie.

Les dermocorticoïdes (DC), explique-t-il, ont une triple action anti-inflammatoire, immunosuppressive et antimitotique. Les DC sont habituellement très efficaces à court terme sur les poussées de DA. A ce titre, il renseigne que le choix d'un dermocorticoïde dépend de quatre critères : ‘’L'âge, la localisation des lésions, l'étendue à traiter et le caractère suintant des lésions. Les émollients améliorent les signes fonctionnels dus à la sécheresse cutanée et certains d'entre eux restaurent transitoirement la fonction barrière cutanée.’’

La gale

Ensuite, le médecin rappelle que la gale est une dermatose parasitaire superficielle contagieuse due aux sarcoptes scabiei hominis. Elle affecte environ 300 millions de personnes par an dans le monde et fait partie, depuis récemment, des maladies tropicales négligées. La principale manifestation est le prurit à recrudescence nocturne souvent collectif, familial ou conjugal, pouvant conduire à des troubles du sommeil. Les lésions cutanées sont à type de sillons scabieux, vésicules perlées, pustules et papules excoriées. La topographie des lésions est caractéristique entre les doigts (espaces interdigitaux), la face antérieure des poignets, les coudes, les emmanchures antérieures, l'ombilic, le sommet des plis interfessiers, le gland chez l'homme et le mamelon chez la femme.

Il existe des formes particulières sans lésions visibles où le prurit est la seule manifestation appelée la gale des gens propres. Le traitement repose sur trois volets : le traitement de la personne contaminée, de son entourage et des effets personnels (vêtement et literie). Il ajoute : « pour le traitement local de première intention est le benzoate de benzyle. Un traitement par voie orale avec l'ivermectine est aussi plus indiqué par les formes profuses ou résistantes ».

Les pyodermites

Selon le spécialiste, le terme de pyodermites est parfois utilisé pour désigner les infections bactériennes cutanées superficielles. Elles regroupent les infections cutanées folliculaires (folliculite, furoncle, anthrax, sycosis) et les infections cutanées non folliculaires (érysipèle, impétigo, ecthyma). La folliculite se présente sous la forme d’une pustule douloureuse centrée par un poil.

Le furoncle correspond à l’infection profonde de follicule pilo-sébacé et se distingue par un nodule inflammatoire surmonté d’une pustule, renseigne-t-il.

DIANA DIA (Stagiaire)