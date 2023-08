La Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) à dominante touareg, signataire de l’accord d’Alger de 2015, accuse l’armée malienne d’avoir bombardé des positions de l’alliance.

La junte malienne a appelé lundi 28 août les groupes armés du nord signataires d’un accord de paix mal en point à renouer le dialogue avec elle alors que la crainte d’une reprise des hostilités grandit dans le sillage du retrait de la mission de l’ONU. Au moment où cet appel était lancé, le porte-parole d’une organisation réunissant ces groupes accusait des avions de l’armée malienne d’avoir bombardé des positions de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), une alliance à dominante touareg signataire de l’accord, dans la région de Kidal, sans faire de dégâts.

Les tensions vont croissant depuis des mois entre l’Etat central et les groupes en question. Elles ont été accentuées avec le début du retrait de la mission de l’ONU déployée au Mali depuis 2013 et poussée au départ par les autorités de Bamako. Les groupes armés s’opposent à ce que les camps de la mission soient transférés à l’armée malienne, sur fond de rivalité pour le contrôle du territoire.

Ces tensions ont culminé avec le transfert du camp onusien de Ber mi-août, qui a donné lieu à des combats entre soldats et djihadistes, mais aussi à des actes hostiles entre armée et CMA. La situation fait craindre pour l’avenir de l’accord de 2015 jugé primordial pour une stabilisation du pays sahélien pris dans la tourmente depuis le déclenchement d’insurrections indépendantiste et salafiste dans le nord en 2012.

« Revenir à la table des négociations »

L’accord dit d’Alger a été signé par la CMA, par des groupes armés progouvernementaux et par le gouvernement. Les djihadistes continuent, quant à eux, de combattre l’Etat sous la bannière d’Al-Qaida et de l’organisation Etat islamique. Les inquiétudes pour l’avenir de l’accord ont été abondamment exprimées lundi lors d’une séance du Conseil de sécurité de l’ONU.

Le chef de la mission des Nations unies au Mali, El-Ghassim Wane, a constaté la « paralysie des structures de suivi » de l’accord. L’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield s’est dite « alarmée » par les affrontements qui ont eu lieu à Ber et par « la reprise des hostilités dans le nord ». « Si la guerre éclatait, elle ferait déferler sur les Maliens une dévastation indicible, impensable », a-t-elle précisé. Plusieurs pays ont appelé à une reprise du dialogue.

Dans un communiqué diffusé simultanément, le ministre de la réconciliation, chargé de l’accord de paix, le colonel major Ismaël Wagué, a dit « inviter » les mouvements signataires à « revenir à la table des négociations ». « Le gouvernement reste attaché à l’accord », ainsi qu’au cessez-le-feu conclu l’année précédente, souligne-t-il.

Mais, au même moment, Mohamed El Maouloud Ramadane, porte-parole d’une structure réunissant les groupes signataires depuis 2021, faisait état auprès de l’AFP du largage de quelques bombes sur des positions des anciens rebelles à Anefis, sans causer de dommages. L’armée malienne a publié plus tard sur les réseaux sociaux des messages où elle déclare avoir « visé un regroupement de groupes armés terroristes [GAT] dans le secteur de Anéfis » et avoir « neutralisé » plusieurs combattants. A deux reprises au moins cette année, des appareils de l’armée malienne ont survolé Kidal, bastion touareg.

Un « réarmement intensif »

Dans un rapport daté d’août et consulté par l’AFP, des experts mandatés par le Conseil de sécurité expriment leur préoccupation devant de tels actes et disent disposer d’informations persistantes sur un « réarmement intensif » de la part des anciens rebelles. Ils notent que l’application de l’accord de 2015, qui prévoit plus d’autonomie locale et l’intégration des combattants dans une armée dite « reconstituée », est dans une « impasse ». Cela fragilise les signataires auprès des populations locales et fait le jeu des djihadistes, disent-ils.

« Nombre de groupes armés ont vu leurs combattants changer de camp pour rejoindre des groupes armés terroristes ou des réseaux de trafic », rapportent-ils. Les groupes affiliés à l’organisation Etat islamique ont pratiquement doublé en moins d’un an la superficie qu’ils contrôlent et ceux affiliés à Al-Qaida se positionnent « comme le seul acteur capable de protéger les populations contre l’Etat islamique », disent-ils.

Cette nouvelle donne offre « aux groupes terroristes l’occasion de reproduire le scénario » de 2012, avec la prise des grandes villes du nord, écrivent-ils. Devant le Conseil de sécurité, le représentant malien Issa Konfourou a assuré que l’armée n’avait pas violé l’accord d’Alger et que la « détermination » de l’Etat à prendre le contrôle des camps laissés par l’ONU « ne constitue certainement pas un acte de belligérance ». Il a dénoncé des « collusions constatées récemment entre les groupes armés et les organisations terroristes ».

Le Monde avec AFP