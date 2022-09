Le leader du Grand parti a profité d'un séminaire organisé par le Comité directeur de la formation qu'il dirige pour annoncer sa candidature à la prochaine élection présidentielle. El Hadj Malick Gakou a aussi décliné les grands axes de sa candidature.

À moins de deux ans de la prochaine élection présidentielle, les déclarations à la candidature se poursuivent et ne se ressemblent guère. Le samedi dernier, profitant d'un séminaire organisé par le Comité directeur de sa formation politique, le leader du Grand parti a fait sa déclaration de candidature. Selon El Hadj Malick Gakou, le Sénégal est à la croisée des chemins et les "échecs" des politiques publiques du président Macky Sall et de son gouvernement sont là. La traduction la plus efficiente du succès des politiques économiques, renseigne-t-il, résulte de l'efficience de satisfaction des besoins des populations.

Cependant, selon lui, ‘’le constat est là, le résultat et les certitudes sont là, et réaffirment sans ambages que le PSE tant chanté n'est qu'une piètre formule de vœux non accomplis et cela justifie bien évidemment la quête de conquête et de reconquête de renouveau, d'espérance pour un nouveau Sénégal’’.

Ainsi, poursuit-il, "célébrer notre osmose nationale, c'est chanter la République dans ses valeurs cardinales les plus fondamentales pour un destin nouveau pour le Sénégal. La trajectoire de notre histoire commune qui s'est construite dans des difficultés abyssales et qui ont engendré autant de sueurs et de jérémiades, mérite que l'on reconsidère notre engagement pour la patrie comme la rampe de nos convictions pour la construction d'un Sénégal développé en harmonie avec notre conviction pour la construction d'un État moderne, capable de porter le Sénégal sur les cimes de l'humanité. Face à cet ancrage, la solidarité, la cohésion sociale doivent être la traduction la plus vive de notre volonté commune de vivre ensemble dans la dignité et les valeurs".

De ce fait, aux yeux de Malick Gakou, il faut réinventer la nouvelle trajectoire des perspectives de développement économique et social du pays. Pour cela, ajoute-t-il, il faut être armé des attributs qui portent les valeurs intrinsèques de l'homo sénégalensis.

‘’Je suis prêt pour relever le défi de la reconquête’’

"Ainsi, en scrutant l'avenir, je porte un rêve de voir le Sénégal se propulser sur le toit de l'humanité. Oui, c'est possible et nous allons le réaliser ensemble avec enthousiasme et détermination. Je suis prêt pour relever le défi de la reconquête, pour faire amorcer à notre pays un grand virage vers le progrès social de ses populations, pour garantir notre indépendance économique et notre souveraineté nationale non négociables. Mais je suis prêt surtout dans l'absolu pour défendre les intérêts supérieurs de la nation sénégalaise. Pour réinventer et réimaginer la trajectoire des perspectives de rayonnement de notre grand pays. Oui, je suis prêt pour la marche en avant de manière invétérée de notre République vers plus de démocratie, pour la défense des libertés individuelles et collectives, pour l'indépendance de la justice, pour le développement harmonieux", déclare l'ancien ministre.

Il dit porter l’ambition de faire en sorte que notre pays retrouve sa place en Afrique et dans le monde, ‘’afin que chaque Sénégalais et chaque Sénégalaise puisse se retrouver dans sa fierté légitime un citoyen modèle enrobé dans les valeurs morales et éthiques de la nation. Je suis prêt pour qu'enfin notre pays retrouve sa place dans le monde, afin que chaque Sénégalais et chaque Sénégalaise puissent se sentir dans sa fierté personnelle et légitime d'être sénégalais’’.

Le candidat d’ajouter : ‘’Je suis prêt à rendre à notre pays les forces de sa richesse, à rétablir les grands équilibres macro-économiques qui fondent les bases d'une croissance inclusive. Oui, je suis prêt à redessiner le sens de notre contribution commune pour un rayonnement de la patrie. Oui, je suis prêt pour la construction de cette ambition commune que nous partageons en synergie pour faire battre dans le cœur de chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais un sentiment d'appartenance à un État solidaire et progressiste. Oui, nous sommes un grand peuple, un peuple de solidarité, un peuple de cohésion nationale, un peuple d'intégrité."

"Nous sommes prêts à payer le prix de tous les sacrifices pour le triomphe de la République"

Malick Gakou est, en outre, convaincu que les Sénégalais aiment la justice, la paix et le partage. C'est la raison pour laquelle, il se dit prêt pour dessiner ce renouveau en l'honneur de la patrie et des dignes héritiers et pour garantir aux futures générations les socles d'une harmonie vitale qui les protégerait des convulsions d'un monde en mutation. Il ajoute être dans les dispositions d’assumer cette mission, en présentant sa candidature à l'élection présidentielle de février 2024.

Car, dit-il, le sens de la responsabilité qui l'a toujours animé et la prise en charge de ses responsabilités étatiques continuent d'être le bréviaire de son sens de l'honneur de la République, de la dignité pour servir la nation et le peuple sénégalais. "Je m'engage à demeurer le candidat des réformes hardies, de la demande sociale, de la démocratie et des libertés, de la bonne gouvernance et de la justice pour tous, de l'emploi et du pouvoir d'achat, de l'intégrité et de la lutte acharnée contre la corruption, la concussion et de l'enrichissement illicite. De fait, je m'engage à demeurer le serviteur du peuple sénégalais pour réinventer notre destin nouveau vers le développement. Je serai donc le candidat des Sénégalais qui souffrent, de l'opulence future pour un destin conjugué pour chaque Sénégalais et chaque Sénégalaise. Pour cela, bien évidemment, il nous faut remobiliser le pays vers le travail, réinventer une imagination nouvelle de nos perspectives, de cohésion nationale et de croissance au service du progrès humain’’.

Il veut donc jeter les bases solides ‘’d'un État profondément ancré dans les vertus qui cristallisent les légitimes des populations, de créativité, aspirations légitimes d'imagination nouvelle et des trajectoires en harmonie avec les principes sacro-saints des vertus de notre système de valeurs, qui sont les symboles de la nation solidaire".

Devant un public acquis à sa cause, il a martelé : "Nous sommes prêts à payer le prix de tous les sacrifices pour le triomphe de la République à travers un engagement constructif au service exclusif de la défense du peuple sénégalais et de ses intérêts supérieurs. Je voudrais ici et maintenant vous assurer de mon engagement solennel à garantir la perpétuation de la nation par le renforcement intrinsèque de ses fondements."

CHEIKH THIAM