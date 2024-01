Dans sa ‘’Questekki’’, Mamadou Lamine Diallo a souligné que le directeur de l’Agence de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), Abdou Karim Sall, doit expliquer aux Sénégalais la différence d'attribution de la 5G entre la Sonatel et Free. "La 5G a été attribuée à la Sonatel et à Free pour respectivement 34,5 milliards F CFA et 13,5 milliards F CFA, plus du double.

Monsieur Sall, qui avait défrayé la chronique avec les oryx, nous doit des explications sur cette différence. Engagé dans la campagne d’Amadou Bâ sans prendre de disponibilité, il se croit tout permis", l’accuse le président du mouvement Tekki. Pour lui, "la concurrence entre les opérateurs est une bonne chose pour le consommateur. C’est pourquoi, dit-il, il faut les mettre sur le même pied.

Monsieur Sall, maire de Mbao, sera-t-il plus transparent que dans l’affaire des oryx ?", se demande-t-il. Dans un autre registre, Mamadou Lamine Diallo a abordé la question de la politique arachidière. Selon lui, l’organisation Samm Sunu Moomel a confirmé ce qu'ils ont constaté dans le pays. C'est-à-dire la mévente de l’arachide. D'après ses dires, deux raisons peuvent expliquer cette situation. Il s’agit du "prix d’achat au producteur et des débouchés, évidemment dans le fond, la mauvaise politique arachidière de BBY". En effet, a souligné Mamadou Lamine Diallo, "dès 2012, BBY a prétendu pousser la production arachidière et battre des records de plus du million de tonnes récoltées.

Face à la mévente, l’exportation vers la Chine a été encouragée. Pendant ce temps, la Sonacos se retrouve dans l’incapacité de renouveler ses unités de production de l’huile d’arachide. À dire vrai, le gouvernement tourne en rond". Monsieur Diallo est d'avis qu'il faut avoir une opinion claire. C'est-à-dire, explique-t-il, "réhabiliter les usines de la Sonacos et soutenir une production arachidière destinée à ses usines. D'ailleurs, dit-il, c’est la position de la coalition MLDTekki2024. En attendant, regrette-t-il, " les braves paysans se retrouvent avec leurs graines et ne savent pas quoi en faire. Un échec de plus pour BBY".