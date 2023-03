La direction de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) est passée des mains de Cheikh Ahmed Tidiane Ba à celles de Mame Boye Diao, nouvellement nommé à ce poste. La cérémonie de passation de service a eu lieu hier, dans les locaux de la CDC, en présence des agents et de plusieurs invités. Après avoir prêté serment devant les membres de la Commission de surveillance, le nouveau patron de la CDC, El Hadj Mouhamadou Boye Diao, plus connu sous le nom Mame Boye Diao, s’est adressé au personnel. Dans son allocution, il a tout d’abord remercié le président de la République qui vient de lui renouveler sa confiance en lui permettant de servir son pays à travers ce nouveau challenge.

"J'aborde cette mission avec un enthousiasme intact, une ambition décuplée pour le Sénégal et la détermination de servir au mieux le Sénégal. Je mesure l’ampleur de la tâche qui est d’autant plus lourde que je remplace un grand fonctionnaire, un grand commis de l’État à qui je rends un vibrant hommage. Je veux bien sûr nommer monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Ba", a déclaré le nouveau boss du CDC. Le directeur général sortant a félicité son successeur tout en lui souhaitant pleins succès dans sa nouvelle mission.

Il en a profité pour rappeler les réalisations qu’il a faites pendant son magistère, notamment l’ambition qu’il avait de faire de la Caisse des dépôts et consignations du Sénégal une institution "forte et fiable". Le secrétaire général de la CDC, Cheikh Dethialaw Seck, a lui parlé des réformes en cours parmi lesquels le "Management par objectif", la mise en œuvre du "Schéma directeur informatique", le "Plan stratégique de développement", la "Dématérialisation des procédures". Reprenant la parole, Mame Boye Diao a tenu à rassurer le personnel, en rappelant son attachement au "dialogue permanent" et sa volonté de faire du respect, de l’écoute et du dialogue les principes de son action. Inspecteur des impôts, il ambitionne d’explorer de nouveaux espaces de financement pour que la CDC soit un acteur engagé du "développement économique et social du Sénégal".