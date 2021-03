Le régime a fortement été chahuté par les émeutes de ces dernières semaines. A Kolda, ce samedi, Mame Boye Diao et Fabouly Gaye ont battu le rappel des troupes et tenu une marche couronnée d’un grand meeting pour soutenir le chef de l’Etat. Le directeur des Domaines s’est, entre autres, prononcé sur le discours ethniciste qui prolifère, ces temps-ci.

17 h. Les militants rallient l’arbre Moussa Molo Baldé de Kolda. C’est le point de convergence des militants et sympathisants se réclamant de la mouvance présidentielle, venus d’horizons divers. Ils sont en majorité des jeunes et des femmes arborant des pancartes et des tee-shirts blancs, frappés de l’inscription ‘’Kolda soutient Macky Sall’’.

Ensuite, la foule s’ébranle pour une marche qui la mène au mythique rond-point de l’ASC Jam-Jam où Mame Boye Diao, responsable politique de l’APR à Kolda, a organisé un grand meeting.

‘’Fabouly Gaye et moi félicitons toutes les personnes qui ont marché dans la discipline et dans l’unité. Ça prouve déjà qu’au Sénégal, on peut marcher sans brûler les pneus, barrer les routes, saccager les édifices publics… Mais on peut montrer sa force, sans avoir besoin d’être violent’’, lance Mame Boye Diao à la foule, à l’entame de son propos.

Le directeur des Domaines salue, ensuite, la mémoire des personnes décédées, lors des émeutes. Puis, invite ses compatriotes à barrer la route à tous ceux qui cultivent la violence, la haine, l’ethnicisme, la discrimination et autres pratiques du même genre. ‘’Je fustige l’attitude de certains compatriotes qui s’agitent comme des vautours, en voulant distinguer la Casamance du reste du Sénégal. C’est un sale débat’’, dit-il, avant d’appeler les populations, surtout la jeunesse, à refuser d’être divisée par des questions ethnicistes.

Pour lui, le discours ethniciste ne doit pas prospérer au Sénégal. Car ce mélange de sang et cette belle cohabitation constituent le socle de notre pays. ‘’Nous avons la ferme volonté de préserver l’héritage qui nous a été légué par nos ancêtres. Car l’ambition du président Macky Sall est de faire du Sénégal un pays émergent. Et cela ne peut se réaliser que si nous gardons notre pays dans la paix et la stabilité’’, a-t-il martelé.

‘’Le président de la République est majoritaire à Kolda’’

Les derniers évènements, selon Mame Boye Diao, ont semblé faire dire à certains experts que le président de la République, Macky Sall, est esseulé. Mais, à l’échelle de Kolda, ‘’si vous avez une marche faite par deux responsables politiques, qui a mobilisé de plus de 200 mille personnes, sans même qu’il y ait l’implication de tous les leaders politiques de l’APR de la région, vous savez que le président de la République est majoritaire à Kolda’’.

‘’C’est une marche de soutien au président de la République. Ceci pour montrer à Macky Sall que le traitement politique qui a été fait des derniers évènements, avait pour but de ternir l’image du chef de l’Etat. Qui a compris le message adressé, surtout par les jeunes et les couches vulnérables. Qu’il faudrait qu’on saisisse le ballon au rebond et montrer au président tout notre soutien dans cette rude épreuve, pour pouvoir l’accompagner, afin de prendre des mesures pertinentes’’, a-t-il dit.

Le gouvernement, estime Mame Boye Diao, s’emploie à trouver des solutions aux problèmes des populations, malgré les difficultés conjoncturelles et la pandémie du coronavirus. ‘’Les efforts du président de la République, Macky Sall, sont reconnus et soutenus par la communauté internationale, n’en déplaise à ceux qui refusent de reconnaitre les efforts fournis par le chef de l’Etat, en particulier dans l’avancement et l’aboutissement de certains chantiers’’. Il ajoute : ‘’La démocratie n’est pas la guerre.’’

Le mouvement Ndiaden, avocat de la jeunesse du Fouladou

‘’Nous avons décidé, Fabouly Gaye et moi, de créer un mouvement dénommé ‘Ndiaden’, qui veut dire en langue poular : allons ensemble. Parce que nous avons décidé d’unir nos forces pour développer Kolda. Parce que c’est une des régions qui souffre le plus et qui paie le plus lourd tribut à l’immigration clandestine’’, a, en outre, annoncé Mame Boye Diao. ‘’Ce sont nos enfants qui meurent dans le désert libyen, le désert algérien, le désert marocain et mauritanien. Ce sont nos enfants qui sont dans la précarité-là’’.

Pour relever les défis et aider les populations et surtout la région à sortir de son marasme économique, Mame Boye Diao et Fabouly Gaye veulent être les avocats de la jeunesse koldoise. ‘’C’est ce plaidoyer que nous allons faire. C’est pourquoi nous appelons la jeunesse koldoise, sans connotation politique, à accepter de discuter autour de ce qui doit être pertinent, en termes de besoin de formation, de capacitation et de financement, pour que le président de la République puisse prendre ça en compte dans ses programmes à venir’’, a conclu Mame Boye Diao.

NFALY MANSALY