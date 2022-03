Le chef de l’Etat ne veut pas d’une cohabitation et il l’a signifié à cinq maires du département de Diourbel qu’il a reçus, lundi dernier. A ces maires, Macky Sall a promis de financer des programmes d’urgence, avant les législatives du 31 juillet 2022.

La nomination d’un Premier ministre n’est plus imminente. C’est parce que la percée de l’opposition lors des élections passées inquiète le chef de l’Etat. Ainsi, Macky Sall est en train de manœuvrer tous azimuts. Il multiple les audiences en direction des nouveaux maires non membres de l’Alliance pour la République (APR) pour les convaincre de rejoindre la mouvance présidentielle, afin que celle-ci remporte haut la main le scrutin du 31 juillet, marquant le renouvellement de l’Assemblée nationale et l’élection des nouveaux députés. Lundi dernier, recevant les maires de Diourbel, de Tocky Gare, de Pattar, de Touré Mbonde et de Ngohé, Macky Sall leur a dit, renseigne une source digne de foi : « Je voudrais que vous vous impliquiez pour que, lors des élections législatives prochaines, la coalition Benno Bokk Yakaar remporte largement ces élections, parce que, sans cela, je serais obligé de nommer un Premier ministre issu des rangs de l’opposition. Et, je ne veux pas que cela arrive. Si jamais, la mouvance présidentielle ne remporte pas les élections législatives, ce sera une cohabitation avec un Premier ministre qui va nommer son gouvernement’’.

Et tout de suite, poursuit la même source, « le chef de l’Etat a dit aux différents maires présents de lui présenter, au plus tard durant la semaine qui débute, le 14 mars, un programme d’urgence, d’ici les législatives, qu’il va réaliser. »

Cette audience s’est faite en l’absence du ministre Dame Diop, coordonnateur départemental de la coalition Benno Bokk Yakaar et de l’Alliance pour la République (APR), défait lors des élections municipales dans la commune de Diourbel où il était candidat. C’est parce qu’explique toujours la source à EnQuête, « ces cinq maires qui ont été reçus ne sont pas du parti présidentiel. Et le chef de l’Etat est dans la perspective d’élargir les bases de la mouvance présidentielle. Les maires à l’unanimité ont tous demandé à ce que des réalisations importantes soient réalisées dans leurs communes, parce que, sans cela, il sera difficile voire impossible de convaincre les électeurs pour qu’ils portent leur choix sur les candidats qui seront investis par la coalition Benno Bokk Yaakaar ».

Parlant de ces investitures pour les élections législatives, des sources crédibles confient que « le maire de Diourbel va conduire la liste de la mouvance présidentielle pour les élections législatives. Pour le moment, c’est lui Malick Fall qui a la faveur des pronostics et si le choix est confirmé, il se dirige tout droit vers un second mandat, car, si le Président réalise toutes ses promesses faites aux maires qu’il avait reçus, la mouvance présidentielle va remporter haut la main les postes de députés qui seront mis en compétition. »

Parlant des promesses faites au maire de Diourbel, Macky Sall va poursuivre et achever, pour un montant de 250 millions FCFA, le chantier de l’hôtel baobab. Ce réceptif hôtelier est devenu depuis 2003 patrimoine de la commune, après que l’ancien président Wade a décidé, lors du conseil municipal spécial qu’il avait présidé à l’hôtel de ville de l’offrir à la municipalité de Diourbel. Le chef de l’Etat a aussi promis au maire de la commune de Diourbel le bitumage de la route qui traverse le sous-quartier Keur Baye Laye Gaye. Mieux, tous les chantiers débutés à Diourbel, depuis maintenant cinq ans, seront achevés.

Egalement, lors d’une audience, au mois de février dernier, la nomination à des postes de directeur et de présidents du conseil d’administration avait été promise et c’est le député Mouhamadou Ngom, plus connu sous le nom de Farba, qui est chargé de faire le suivi. Le parlementaire a déjà appelé son collègue de Diourbel pour « qu’il lui envoie des curriculums vitae, afin que le président de la République diligente ces nominations ».

Boucar Aliou Diallo (Diourbel)