L’ancien ministre Mansour Faye s’insurge contre son interdiction de sortie du territoire. Hier, il s’est livré à une véritable charge contre l’actuel pouvoir qu’il accuse de mener contre lui une campagne de diabolisation.

‘’En vérité, ils n’ont rien sur personne !’’, écrit Mansour Faye dans un communiqué parvenu à ‘’EnQuête’’. Le beau-frère de l’ex-président de la République dénonce des accusations ‘’spéculatives’’ et des manœuvres ‘’fallacieuses’’ visant à ternir son image. Il s’interroge sur une tentative de lynchage politique : ‘’SAS demi-dieu, son poulain de président sont déjà passibles de haute trahison ! Ils se sont toujours (et continuent à le faire) joués des compatriotes par des affirmations des plus fallacieuses et paranoïaques les unes que les autres’’, s’insurge-t-il.

Extrêmement irrité de ne pouvoir quitter le pays, l’ancien ministre charge le régime qu’il dit engagé dans une traque politique motivée par un agenda de règlement de comptes.

Il accuse, par ailleurs les autorités, notamment les figures de proue du parti Pastef, de nourrir l’opinion de soupçons infondés sur sa gestion lorsqu’il était en fonction. ‘’Un an après leur accession au pouvoir, ils n’ont toujours pas trouvé le moindre élément compromettant me concernant’’, affirme-t-il avec assurance.

Il fulmine : ‘’Quand ces apprentis dictateurs étaient dans l’opposition, ils claironnaient à hue et à dia de supposées malversations et détournements de deniers publics dont j’étais supposé en être l’auteur. Aujourd’hui, un an après leur chaotique exercice du pouvoir, ils sont toujours à la recherche d’éléments à charge à mettre sur mon dos relativement à mes responsabilités publiques’’. ‘’Qui l’eût cru ?’’ poursuit-il.

Il ne s’en arrête pas là. Il dénonce le silence des corps de contrôle : ‘’Après un an d’exercice du pouvoir, ils n’ont aucun début de possibilité de me coller une quelconque faute. Dieu merci, ils sont toujours au niveau zéro et y demeureront aussi longtemps qu’ils chercheront, Inch’Allah, malgré des enquêtes, des filatures, des écoutes téléphoniques et autres à l’encontre de connaissances proches comme lointaines’’, insiste-t-il.

Ainsi, Mansour Faye tient à rappeler qu’aucun rapport officiel, ni de la Cour des comptes ni d’un quelconque organe de contrôle, ne l’a épinglé à ce jour. Il souligne qu’il n’a jamais été convoqué ou entendu dans une affaire judiciaire relative à sa gestion des affaires de l’État. Il s’en remet à Dieu et dit rester ‘’droit dans ses bottes’’, prêt à faire face à toute forme de persécution politique.

Prodac et l’aide alimentaire durant la pandémie de Covid-19

Dans son communiqué, il revient sur deux sujets particulièrement sensibles, à savoir le Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac) et l’aide alimentaire durant la pandémie de Covid-19. Concernant le Prodac, il rappelle que le seul rapport existant est celui de la Cour des comptes (janvier 2024) qui n’a abouti à aucune poursuite judiciaire, mais uniquement à des recommandations. Quant au dossier Covid-19, il estime que les critiques s’appuyaient sur un ‘’référentiel caduc’’ et qu’aucune responsabilité pénale n’a été engagée. ‘’Saviez-vous que le seul rapport existant sur cette structure est celui de la Cour des comptes qui date de janvier 2024, où il n’y a eu aucune demande d’ouverture d’information judiciaire ? Seules des recommandations ont été formulées. Au demeurant, il semble qu’une enquête portant sur le contrat clé en main relatif aux études et aménagements hydroagricoles des Dac avait été réalisée. Cependant, ce rapport n’a jamais été approuvé’’, renseigne l’ancien ministre.

Une défense du bilan de Macky Sall

Au-delà de sa propre défense, Mansour Faye se pose en avocat du régime de Macky Sall, qu’il considère comme un succès global, malgré quelques imperfections ‘’mineures’’. Il reconnaît que la gouvernance n’a pas été exempte de fautes, mais balaie l’idée d’un système corrompu ou défaillant.

Pour lui, les détracteurs du régime précédent ont exagéré les faits pour accéder au pouvoir, mais la vérité finira par éclater.