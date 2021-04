La marine nationale multiplie les opérations de sauvetage en haute mer. Hier, elle a informé de la découverte d’une pirogue à la dérive. Ce qui fait le sauvetage de 14 personnes sur une courte séquence temporelle.

La Direction de l'information et des relations publiques des armées (Dirpa) informe du sauvetage de trois pêcheurs sénégalais, par la Marine nationale. ‘’Le dimanche 4 avril 2021, vers 13 h 35, le Centre de coordination des opérations (CCO) de la Marine nationale a été informé de la découverte d’une pirogue à la dérive, avec trois personnes à bord, à 48 nautiques (environ 86 km) au sud de Dakar. L’embarcation avait quitté Thiaroye le 31 mars 2021 et devait rentrer le 1er avril 2021’’, lit-on dans la note reçue à EnQuête.

‘’La marine a déployé, selon la Dirpa, la vedette ‘Anambé’ pour effectuer des opérations de recherche avec l’aide d’un bateau de pêche sur zone qui a facilité la localisation de l’embarcation en détresse. La pirogue a été retrouvée, après des heures de recherches et remorquée à la base navale de Dakar avec tous les membres d’équipage sains et saufs’’. Elle renseigne que ce genre d’opération est assez courant chez les marins.

‘’La Marine nationale mène fréquemment de telles opérations de recherche et de sauvetage en mer. Ainsi, la semaine dernière, le CCO a eu à coordonner six opérations de ce type qui ont permis de sauver onze personnes’’, informe la Division. Qui rappelle qu’il ‘’est important de rappeler aux déclarants que les informations d’alerte imprécises et tardives réduisent les chances de succès des opérations de recherche. Dès lors, la Marine nationale les invite à adopter les mesures de sécurité suivantes : se renseigner sur la météo, porter le gilet de sauvetage, disposer d’un moyen de signalisation, de communication et de suffisamment d’eau et de vivres avant d’aller en mer’’.

Cependant, la meilleure des mesures reste, sans nul doute, pour les pêcheurs artisanaux, le respect des consignes de sécurité édictées par les services en charge de l’information météo, en cas de dégradation des conditions météorologiques.

BABACAR SY. SEYE