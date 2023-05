Cent dix-sept hommes et femmes de 59 PME de la région de Matam sont à l’école de la gestion financière. La session de formation de cinq jours, qui s'est déroulée dans les trois départements de Matam, Kanel et Ranérou par le Caper SA, vise un changement de comportement chez les entrepreneurs pour la survie de leurs entreprises.

À Ourossogui, ils sont 24 bénéficiaires venus des quatre coins du département de Matam, des plus accessibles aux plus reculés, pour suivre durant cinq jours la session de formation exécutée par le Centre d’appui à la promotion de l’entrepreneuriat rural et urbain (Caper). Pour ces entrepreneurs, la formation est principalement axée sur l’éducation financière. Un module qui arrive à point nommé, si l’on en croit Mouhamadou Camara, vulcanisateur de son état à Matam. ‘’J’ai vraiment beaucoup appris et je sais ce que je dois changer dans ma manière de faire pour prospérer mon entreprise. Avant, tout ce que je gagnais en fin de journée, je le mettais dans ma poche. Et une fois arrivé chez moi, je dépensais tout et le lendemain en arrivant dans mon atelier, j’avais les poches vides. Maintenant, grâce à la formation, j’ai compris que je dois impérativement épargner. Je dois mieux gérer les ressources de l’entreprise pour pouvoir la développer’’, confie le jeune homme.

En effet, comme beaucoup d’autres entrepreneurs, la gestion des ressources faisait cruellement défaut à Mouhamadou Camara. L’éducation financière était clairement ‘’une demande sociale’’, selon les participants à la formation. D’ailleurs, beaucoup de femmes ont pris part à la session. Ce qui traduit clairement que la gent féminine est plus entreprenante que les hommes dans cette partie nord-est du pays. ‘’Parmi les petites et moyennes entreprises sélectionnées, nous avons remarqué qu’il y a plus de femmes que d’hommes. Cela montre l’efficacité des femmes au niveau de l’entrepreneuriat. Elles prennent plus d’initiatives et sont plus actives dans les activités économiques génératrices de revenus’’, fait remarquer Abdoulaye Diop, formateur au Caper SA.

Revenant sur la quintessence de la session de formation offerte aux entreprises sélectionnées, Abdoulaye Diop précise qu’elle s’inscrit en droite ligne avec les desseins assumés par le Plan Sénégal émergent. ‘’Cette session entre dans le cadre d’un programme de partenariat entre Caper SA, qui est un cabinet, et le programme Sukkali qui a financé ce programme pour les petites et moyennes entreprises de la région de Matam. Nous avons sélectionné 59 entreprises réparties dans les trois départements de Matam, Kanel et Ranérou. Cette formation permettra de mieux connaître les rouages de la gestion financière’’, renseigne le formateur.

Djibril Ba