Au total, 1 291 personnes des départements de Matam et de Ranérou ont bénéficié, mercredi, de consultations lors de la 3e édition des journées médicales de la Mutuelle de santé des agents de l’État (MSAE), a appris l'APS. ‘’Nous avons au total pris en charge 1 291 personnes.

Des enfants et des personnes âgées et démunies ont bénéficié d’une prise en charge médicale dans les domaines bucco-dentaires, de la médecine générale et de l’ophtalmologie’’, a indiqué le président de la mutuelle, Babacar Ngom. Il s’entretenait avec des journalistes lors de la cérémonie de clôture de cette 3e édition des journées médicales de la MSAE, organisée au village de Thiambé, dans la commune de Nabadji Civol.

‘’Sur ce nombre de personnes prises en charge, 94 ont été consultées à Ranérou, 150 à Matam, 444 à Ourossogui, 246 à Nabadji Civol et 249 dans les Agnams’’, a-t-il précisé. Il a expliqué qu’en matière de prise en charge, le coût du paquet est énorme. D’où, selon lui, l’importance de soigner ces personnes démunies souffrant de pathologies.

‘’Nous comptons construire une agence de la Mutuelle de santé des agents de l’État à Ourossogui, une ville-carrefour’’, a annoncé M. Ngom, expliquant que ‘’c’est une manière de permettre aux agents de cette zone de ne plus se déplacer jusqu’à Dagana pour se soigner’’. Initiée par la MSAE en partenariat avec l’ONG espagnole Accion Planetaria, la caravane sanitaire a sillonné les localités de Ranérou, Matam, Ourossogui, Nabadji Civol, Sinthiou Mogo et trois villages des Agnams, à savoir Goly, Thiodaye et Toulel Thiallé.