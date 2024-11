La caravane de la tête de liste nationale du Pastef, Ousmane Sonko, est arrivée dans le bastion de l’ancien régime, hier lundi. Une étape à très grands enjeux pour le camp du pouvoir qui avait essuyé une cinglante défaite lors des dernières joutes électorales. Mais depuis, plusieurs pontes de l’ex-Benno ont transhumé, redistribuant les cartes.

La région de Matam, en particulier le département du même nom, a été une terre hostile à Ousmane Sonko, durant les années qui ont précédé l’accession de Bassirou Diomaye Faye à la magistrature suprême. L’actuel PM avait été déclaré persona non grata dans le département de Matam par Farba Ngom et Me Moussa Bocar Thiam, le maire de Ourossogui.

Aujourd’hui, la donne a changé. Ousmane Sonko, en provenance de Bakel, a reçu un accueil triomphal, de Kanel à Ourossogui. La marée humaine qui a déferlé semble exprimer nettement la nouvelle dimension prise par le Pastef dans cette région estampillée ‘’Titre foncier de Macky Sall’’.

En effet, le parti au pouvoir a enregistré de gros renforts dans la 11e région du Sénégal. Des arrivées de taille qui pourraient faire basculer la balance en faveur de la liste des Vert-Blanc. Le maire de Nabadji Civol, Abdoulaye Sally Sall, membre fondateur de l’APR, Me Malick Sall, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, Amadou Kane Diallo, ancien HCCT, Moussa Sam Daff, directeur de l’hôpital Dalal Jaam ont officiellement tous rejoint les rangs de Pastef ‘’sans condition’’. Sur le papier, il s’agit de grosses recrues pour Ousmane Sonko dans la région de Matam, mais sur le terrain, la réalité pourrait être tout autre.

Dans la commune de Nabadji Civol, sur les 70 conseillers municipaux, les 56 ont préféré se démarquer de leur maire Abdoulaye Sally Sall et quatre des adjoints au maire sur six n’ont pas suivi le premier magistrat. ‘’Abdoulaye Sally est parti rejoindre le Pastef, mais nous voulons que l’opinion sache que c’est une coquille vide qui a transhumé’’, avait martelé Barou Ndao, adjoint au maire de Nabadji. Et pour démontrer qu’il reste la première force politique dans sa commune, Abdoulaye Sally Sall a aussi tenu une rencontre avec ses militants dans son fief. La grande foule venue répondre à son appel l’a rassuré : ‘’Nabadji va basculer’’, déclare-t-il.

C’est dans la commune de Ogo que la pêche a été particulièrement fructueuse pour le Pastef. L’ex-garde des Sceaux, l’ancien maire de la commune, le directeur des Routes sont tous venus grossir les rangs du parti de Sonko. Pour beaucoup d’observateurs, avec la compilation des leaders, la victoire de Pastef dans la commune de Ogo ne souffre d’aucun doute.

Seulement, des jeunes de Danthiady ont tenu un point de presse, hier lundi, pour ‘’préciser que la majorité des populations n’a pas suivi l’ex-ministre de la Justice’’.

Cette nouvelle configuration politique aura le mérite d’entretenir un minimum de suspense dans ces joutes électorales. Malgré l’omniprésence du maire des Agnam, Farba Ngom, dans tout le département de Matam, la victoire ne semble pas avoir choisi son camp. Qui remportera les cinq sièges promis à la région de Matam ? La question se pose avec acuité. Le regain de Pastef prendra-t-il le dessus sur la résistance des derniers Mohicans ? Le méga meeting d’Ousmane Sonko prévu ce mardi au stade régional de Matam pourrait donner quelques éléments de réponse.

Djibril BA