Le petit village de Ngano, situé dans les profondeurs du département de Kanel, va bénéficier d’un poste de santé moderne, grâce au footballeur Kalidou Koulibaly. L’international sénégalais, accompagné de ses deux frères, a effectué la pose de la première pierre de la structure de santé dont le coût avoisinerait les 65 millions de francs CFA.

Si les phosphates de très haute qualité de Ndendory ont largement rendu célèbre la commune éponyme à travers tout le Sénégal, le village de Ngano, terre des origines de l’international sénégalais Kalidou Koulibaly, y contribue grandement aussi.

En effet, ce petit village de la commune de Ndendory du département de Kanel cristallise toutes les attentions, puisqu’il est la localité qui a vu naître le capitaine des Lions. Ce statut privilégié est loin d’être honorifique pour les populations qui s’y trouvent. Elles auront, dans un an, grâce à la générosité de leur enfant prodigue, un poste de santé moderne d’une valeur de 65 millions de nos francs. C’est ce jeudi que le pensionnaire du club anglais de Chelsea est venu effectuer la pose de la première pierre de la structure de santé qui sera construite sur un site situé à près de 400 m de la maison familiale des Koulibaly.

‘’C’est beaucoup d’émotions qui m’habitent, parce que construire ce centre médical est quelque chose de très important pour moi, mes frères et ma famille. Aider les populations de Ngano est un objectif qui date de longtemps. Aujourd’hui, ça commence à prendre forme avec la pose de la première pierre et Inch’Allah, d’ici un an, le centre médical sera opérationnel pour les populations de Ngano et les villages environnants. Commencer les projets de mon association dans le village natal de mes parents, là où mes parents ont fait de moi l’homme que je suis devenu, est quelque chose de grand pour nous. Mes frères et moi sommes très contents d’être là’’, a fait savoir le Lion champion d’Afrique.

Aux côtés de l’imam ratib du village de Ngano, des autorités administratives de l’arrondissement de Wouro Sidy et de l’infirmier-chef de poste du village, entre autres invités, Kalidou Koulibaly a lancé les travaux de la structure sanitaire qui devront se terminer dans un an. Pour la réalisation de ce joyau, l’ancien pensionnaire du club de Naples n’a pas lésiné sur les moyens. Plus de 65 millions de francs CFA seront mobilisés pour sa construction.

‘’Ce projet nous tenait à cœur. C’est un projet familial. Pour le moment, le coût de ce centre médical est évalué entre 70 000 et 100 000 euros. Mais après, il y aura beaucoup de choses à installer. On ne va pas s’arrêter seulement à la construction ; on va ramener des médecins ; on va devoir former des gens. Ce sera vraiment un projet qui va apporter du travail ici’’, explique-t-il.

Ce poste de santé moderne viendra consacrer une longue série d’actions sociales du défenseur de Chelsea dans ce village situé aux abords du fleuve Sénégal. Il y a tout juste un an, il avait offert une ambulance médicalisée et du matériel au poste de santé de Ngano et une autre au centre hospitalier régional de Ourossogui.

Selon plusieurs témoignages, le roc des Lions distribue régulièrement des vivres aux populations, particulièrement lors des évènements religieux où il achète beaucoup de bœufs qu’il distribue dans les quartiers. ‘’Kalidou est un homme généreux. Il fait beaucoup de choses pour nous. C’est une fierté pour nous tous. Nous sentons dans ce village que nous avons un fils footballeur. Il n’est pas ici, mais il aide toutes les maisons ici. Chaque famille reçoit régulièrement une somme variant entre 50 000 et 100 000 F CFA, sans compter les tonnes de riz et ses contributions pour notre forage. Vraiment, Kalidou mérite tous les honneurs. Il n’est pas né dans ce village ; ce sont ses parents qui y sont nés. Donc, il pouvait ne pas trop s’impliquer, mais il ne se ménage pas pour améliorer notre quotidien. Nous ne cesserons de prier pour lui’’, témoigne un vieux paysan ayant déserté son champ pour venir accueillir le Lion.

Djibril Ba