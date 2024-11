Après les élections législatives d’hier, les premiers résultats sont connus et des tendances se dégagent sur le territoire national et dans la diaspora. À l’issue du scrutin, la coalition Pastef semble en pole position au vu des résultats qui restent encore officieux. À Mbour, c’est la même tendance qui se dessine.

Sans surprise, la coalition Pastef est en train de remporter les élections législatives du 17 novembre 2024. Au regard des résultats qui nous sont parvenus dans le département de Mbour, la coalition dirigée par Ousmane Sonko a confirmé sa supériorité sur la Petite Côte. En effet, dans les centres les plus représentatifs, Pastef a écrasé les autres coalitions qui se sont contentées de quelques voix par-ci par-là. C’est une véritable razzia qui s’annonce si ces tendances sont confirmées par les autorités compétentes.

Dans le centre Gayndé Fatma, l’un des plus populaires de la commune avec 21 bureaux de vote, le vent pastéfien a tout raflé sur son passage. C’est ce que révèle en illustration le bureau numéro 5, bureau témoin. Sur les 592 électeurs devant voter dans ce bureau, 270 voix ont été valablement exprimées. Ainsi, Pastef a obtenu 176 voix, suivi de loin par Takku Wallu, qui a obtenu 32 voix, et la coalition Jamm Ak Njarigne, qui vient en troisième position avec neuf voix. Même schéma dans le deuxième centre le plus représentatif de la commune, le centre Omar du quartier Thiocé Est, plus connu sous le nom de « École 3 ». Dans les 18 bureaux de vote que compte le centre, c’est le vent de la razzia des Patriotes qui souffle encore. Le bureau témoin, le bureau numéro 3, a sorti ses résultats plaçant la coalition Pastef les Patriotes en tête avec une belle moisson de 173 voix. Un écart considérable avec son dauphin Takku Wallu, qui a glané 26 voix, suivi de Jam Ak Njarigne avec 18 voix.

Mais il faut noter que le département a la particularité d’être le bastion de deux têtes de liste. Il s’agit du Maire de Mbour, Cheikh Issa Sall, tête de liste de la coalition Unité (Union nationale pour l’intégrité, le travail et l’équité), et son homologue de la commune de Malicounda, Maguette Sène, tête de liste de la coalition Andu Nawlé, la marche des territoires. Dans ce sens, la surprise a été créée par le Maire de Malicounda, qui a consolidé son pouvoir dans son terroir, mais également dans le département de Gossas. Une résistance ardue a été opposée aux Patriotes, qui ont essuyé une défaite cuisante dans certaines localités de la commune de Malicounda, et qui ont été talonnés dans d’autres communes comme à la Somone, où l’écart entre Pastef et la coalition de Maguette Sène n’est pas trop considérable. Dans le centre de son village, Mballing, le maire Maguette Sène rafle 1 658 voix et ne laisse que 397 voix à la coalition d’Ousmane Sonko.

En ce qui concerne le Maire de la commune de Mbour, dans son fief au quartier Tefess, c’est le ballotage entre la coalition Unité et la coalition Pastef. Dans le centre de vote du quartier, l’école Tafsir Demba Sall, les résultats démontrent une forte présence de l’édile de la capitale de la Petite Côte. Au bureau 9, Unité a obtenu 76 voix, devançant ainsi Pastef qui se contente de 67 voix. Dans le bureau 07, la coalition Pastef a obtenu 89 voix, suivie de près par la coalition Union nationale pour l'intégration, le travail et l'équité, qui a obtenu 82 voix. Dans le bureau 10, c'est Unité qui vient en tête avec 88 voix, suivi de Pastef qui a obtenu 77 bulletins de vote. Les résultats provisoires de ce centre présagent une victoire de Pastef avec 1 286 voix, suivi de près par la coalition Unité avec 1 224 voix dans les 15 bureaux de vote.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)