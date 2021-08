Le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat, et son collègue de l’Economie numérique ont procédé, hier, au lancement officiel des activités du pôle emploi et entrepreneuriat de Mbour. L’occasion a été saisie par Dame Diop, pour annoncer la part réservée au département dans le programme de recrutement spécial.

Les ministres, Dame Diop et Yankhoba Diattara, étaient hier à Mbour, dans le cadre du lancement officiel des activités du pôle emploi et entrepreneuriat du département de Mbour. Une cérémonie sobre, en présence des autorités administratives et les élus locaux, dont le maire Fallou Sylla, Saliou Samb, Président du Conseil départemental, et le préfet, a donné l’occasion au ministre Dame Diop de s’exprimer sur le programme de recrutement spécial lancé par le président de la République.

Dans ce sens, Dame Diop a indiqué que la répartition des emplois et des enveloppes de financement a été faite au prorata de la population active de chaque département. De ce fait, informe-t-il, ‘’ce n’est pas moins de 1 500 jeunes qui seront recrutés ici à Mbour. C'est également une enveloppe de 3 milliards de francs CFA qui est mise à la disposition du département de Mbour, pour le financement des projets des jeunes. Et, ces emplois vont du cadre de vie aux stadiers, en passant par l'environnement, les assistants sanitaires et autres’’.

Sur cette lancée, il précise que les inscriptions ont démarré, mais également ‘’sur le recrutement spécial, des plateformes ont été ouvertes au niveau du ministère de l'Emploi et au niveau même des ministères sectoriels’’.

Selon lui, ‘’ces plateformes ont été regroupées, fondues et on a aujourd'hui des bases de demandeurs d'emploi par métier et par département. Et ce sont ces plateformes-là (dans lesquelles on a les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, la commune et le département) qui sont envoyées aux gouverneurs et les préfets vont convoquer des réunions au niveau départemental pour faire le recrutement spécial’’.

D’après Dame Diop, ‘’le pôle a effectivement démarré et aujourd'hui, les jeunes de Mbour peuvent venir s'inscrire et faire le parcours qui leur permet d'avoir un emploi, une formation ou un financement’’. Il se réjouit de la disponibilité des locaux du pôle et invite les jeunes à s’approprier des opportunités qui seront offertes dans cet espace.

‘’Le président a demandé que l'inscription soit volontaire et personnelle. Il n'y a pas de favoritisme possible. Ce sont les jeunes qui vont venir eux-mêmes s'inscrire. Ils seront accueillis par l'ANPEJ qui procède aux entretiens et décidera avec eux de leur projet, formation, financement ou emploi et trouver une solution à cela’’, indique le ministre.

Pour sa part, le représentant du Conseil départemental de la jeunesse a salué l’ouverture de cet espace. ‘’On voit que la promesse du président de la République a été concrétisée. Nous, jeunes de Mbour, sommes satisfaits du démarrage de ce pôle’’, a dit Assane Diémé.

Dans cette perspective, il interpelle les jeunes du département pour que ces derniers profitent au mieux de cette opportunité.

IDRISSA AMINATA NIANG