Les militants issus des quatre coordinations du Parti socialiste de Rufisque ont publié un mémorandum dans lequel ils dénoncent l’attitude de la direction de leur parti dans le choix du candidat de Benno Amadou Ba. Selon les membres de ‘’la renaissance des socialistes et le socialisme’’, cette décision va à l’encontre des textes qui régissent le fonctionnement du parti qui impose une consultation de la base avant toute décision concernant une candidature soutenue par le Parti socialiste.

Vous avez publié un mémorandum intitulé ‘’Appel pour la renaissance des socialistes et le socialisme’’ dans lequel vous dénoncez le fonctionnement du PS et indiquez votre volonté de boycotter la collecte de parrainages pour le candidat de Benno Amadou Ba en 2024 ?

Nous avons décidé de mener cette initiative pour dénoncer le mode de fonctionnement de notre parti (NDLR : Parti socialiste) qui va à l’encontre des principes et des règlements qui régissent notre formation politique. Le Parti socialiste est une formation historique de notre démocratie. Il a le devoir d’assumer un destin politique et des ambitions présidentielles. Fort de ce constat et sous l’impulsion de Karim Mbengue, Président de l’union communale de Rufisque, secrétaire général de la 24e coordination 24 B et membre du Sen chargé des Tic, nous avons amorcé cette réunion (2 octobre) des quatre coordinations du PS (24A, 24B, 25, 26) à Rufisque et avons décidé de lancer le projet de renaissance du PS.

Dans ce sillage, nous avons fait une déclaration forte indiquant ne pas soutenir le candidat de Benno pour la Présidentielle de 2024. C’est une alerte pour dénoncer ce choix d’Amadou Ba qui n’a pas été discuté au sein des instances de base. Nous voulons que le parti renoue avec les actions de feu Ousmane Tanor Dieng qui avait consulté les coordinations concernant le soutien du PS à un second mandat de Macky Sall en 2019. Aujourd’hui, les nouveaux dirigeants socialistes ont décidé de faire cavalier seul en ignorant la masse des militants socialistes.

Cette décision qui va à l’encontre de la direction du parti ne risque-t-elle pas d'entraîner des sanctions et une exclusion des rangs du PS ?

C’est un risque que nous sommes prêts à prendre pour sortir de la léthargie notre Parti socialiste. Déjà, des camarades de la coordination de Yoff et de Kolda ont été convoqués devant le conseil de discipline après leur participation. Cette démarche n’est pas conforme aux règles qui encadrent notre parti. Je ne sais pas ce qui va découler de cette convocation, mais je peux vous assurer que notre initiative vise à alerter sur les dangers de l’immobilisme qui guette notre parti. Nous voulons susciter un débat interne au sein du parti qui n’a plus présenté de candidat depuis Ousmane Tanor Dieng en 2012. Il faut que la direction du PS nous indique clairement ce qu’elle veut pour le PS, soit un parti d’appoint ou un parti qui assume ses positions de leader.

Quels sont vos projets pour la Renaissance socialiste ?

Nous appelons tous les militants et sympathisants à se regrouper autour du projet Renaissance dans le but de revigorer un parti pris en otage par un groupe qui décide de tout. Beaucoup, au sein du PS, on fait le même constat, mais n’osent pas l’exprimer ouvertement, de peur d’être sanctionnés. Nous allons inaugurer une large concertation avec la base socialiste, dans le but d’affiner nos objectifs et les ambitions de ce nouveau projet socialiste, démocratique et économique. Nous avons mis en place les orientations concernant la renaissance du PS pour que cela se produise. Les dirigeants socialistes doivent porter un projet politique. Nous n’avons aucune ambition de créer un nouveau parti politique, nous voulons combattre au sein des socialistes en défendant nos idées au sein du PS.

Dans cette optique, est-il possible de vous voir vous ranger derrière le maire de Grand-Dakar Jean-Baptiste Diouf, candidat socialiste à la Présidentielle ?

C’est une option que l’on ne peut pas écarter, d’autant plus que sa démarche semble témoigner d’une certaine proximité dans nos idées et démarches. Je pense que si l’on est logique avec nous-mêmes, on pourrait soutenir le responsable socialiste.

Pour le moment, notre objectif est de créer un électrochoc au sein du Parti socialiste pour pousser nos dirigeants à revoir leur comportement et leurs agissements qui risquent de plonger le parti dans les abîmes. Il faut se poser les bonnes questions : en 2024, on a soutenu Amadou Ba et en 2029, quel candidat le PS va-t-il choisir ? Nous sommes prêts à travailler au sein d’un courant politique, dans le but de participer aux différents projets visant à faire renaître l’esprit de solidarité et de cohésion sociale essentiel à l’émergence du socialisme.

Amadou FALL