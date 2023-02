L’Alliance pour la République veut capitaliser sur la forte mobilisation de ce dimanche à Pikine, pour préparer les échéances de 2024.

La machine électorale est d'ores et déjà enclenchée. À la suite du meeting réussi de ce dimanche à Pikine Seffa, la majorité présidentielle salue "le choix fait par les jeunes, les femmes et tous les républicains de la banlieue de Dakar de défendre la République et les valeurs qui la fondent’’. Dans la note parvenue à ‘’EnQuête’’, ‘’l’Alliance pour la République (APR) se félicite du succès de ce rassemblement populaire pour dire oui à la République qui est notre option fondamentale et notre cause en vue de consolider la stabilité de notre pays et de poursuivre sa marche vers l’émergence".

En effet, satisfait de l'affluence de leurs camarades à Pikine, le Secrétariat exécutif national (Sen) de l’APR ‘’remercie les populations venues massivement exprimer leurs choix, tous les responsables de la majorité présidentielle pour leur engagement et leurs différentes contributions à la réussite de la manifestation".

Ainsi, les ‘’apéristes’’ comptent surfer sur cette dynamique de ferveur républicaine qu’ils considèrent comme un important tournant qui confirme, ‘’sans l’ombre d’un doute, la force populaire de la majorité présidentielle. Tout simplement parce qu'elle est porteuse d’un projet qui rassemble les Sénégalais et qu’elle a toujours fait de défendre la République sans concession’’.

À cet effet, l’Alliance pour la République, d'après cette note, engage tous ses militants à prendre toutes les dispositions nécessaires pour contribuer à une préservation de la sécurité des Sénégalaises et des Sénégalais, et à une mobilisation permanente pour renforcer la stabilité du pays. "Beaucoup d’entre eux expriment au quotidien, également, tout leur soutien au président Macky Sall, en raison, entre autres, de ses convictions républicaines, son actif socioéconomique, politique et diplomatique, et la stabilité du pays qui ont fini de faire du Sénégal un acteur déterminant du nouvel ordre mondial", poursuit la note.

Ainsi, le Sen compte poursuivre cette dynamique de mobilisation permanente pour assurer à Macky Sall une victoire éclatante à la Présidentielle de 2024. "L’Alliance pour la République, indique-t-on, appelle toutes les instances du parti à consolider, à la base, ce rapport de forces, qui est incontestablement et très largement à l’avantage de la majorité présidentielle".

En direction des joutes présidentielles de 2024, l’Alliance pour la République appelle donc tous les responsables du parti et de la coalition à "prendre toutes les dispositions requises pour une bonne gestion du processus de révision des listes électorales et à rester, dans l’unité, en ordre de bataille pour défendre la République, au regard du climat de tension que tente d’entretenir une certaine opposition subversive et manipulatrice, dans un contexte d’exploitation de nos importantes ressources pétro-gazières".

Dans ce sens, ils entendent se constituer en bouclier pour faire face au parti inverse qu'il juge être des auteurs de populismes de tous bords, de menaces de tous ordres et des dérives outrancières.

MOUHAMADOU RASSOUL KANE (STAGIAIRE)