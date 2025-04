Menstrues en milieu scolaire 

Dans le monde, chaque mois, plus de 800 millions de personnes menstruées n'ont pas accès aux ressources nécessaires pour gérer leurs règles en toute dignité. Dans ce contexte, on parle de précarité menstruelle. Au Sénégal, selon la cellule genre du ministère de la Santé et de l'Action sociale, 83,56 % ne sont pas bien préparés pour accueillir les premières règles. Mais aussi que 20 % des élèves ne vont pas à l'école quand elles ont leurs menstrues.

Ces défis sont exacerbés par des perceptions négatives des menstruations, souvent considérées comme impures ou ‘’sales’’. Ces croyances stigmatisantes conduisent de nombreuses jeunes filles à s’exclure des activités scolaires et sociales pendant leurs règles, compromettant ainsi leur avenir éducatif et leur épanouissement personnel. Pour lutter contre les discriminations liées au genre et améliorer l'accès aux soins menstruels, l’Association des journalistes en santé, population et développement (AJSPD), dans le cadre du projet ‘’Santé en lumière’’, en collaboration avec la fondation Bill et Mélinda Gates, a organisé hier un "Amphi pédagogique" afin de sensibiliser les élèves du lycée John Fitzgerald Kennedy sur l'hygiène menstruelle.

...Ramatoulaye Diouf de l'Association des sages-femmes d'État du Sénégal, conférencière du jour, a confié qu'au Sénégal, certaines femmes utilisent des déchets, de l'huile de palme, des tissus usés… pour avoir de quoi se protéger des menstrues, faute de solutions. Ce qui peut créer des infections urinaires et d’autres problèmes sanitaires. Cette rencontre a aussi permis aux élèves de partager leurs premières expériences avec les règles, à travers des confidences et témoignages. Cette occasion a permis à Mme Samb de donner aux élèves des pistes de solution pour faire face aux premières règles. À signaler aussi que l'association, à travers son partenaire, a fait un don de serviettes hygiéniques d'un montant d'un million aux élèves qui ont pris part à cette rencontre.