Meurtre à Thiès

La police de Nginth, à Thiès, a procédé à l’interpellation d’un individu pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort. Cette interpellation a été rendue possible grâce à l’intervention rapide des éléments du Groupement mobile d’intervention (GMI), positionnés près de la cathédrale Sainte-Anne.

Des jeunes citoyens ont informé ces derniers qu’un homme venait de poignarder une personne au marché central de Thiès. Les agents du GMI ont immédiatement maîtrisé, interpellé et conduit le suspect au poste de police. La victime, grièvement blessée, a été transportée d’urgence à l’hôpital par des tiers. Interrogé sommairement, le mis en cause, selon une note de la police, a déclaré qu’une dispute avec la victime – concernant une affaire de chaussures – avait dégénéré.

À la suite d’un échange de propos désobligeants, il a reconnu avoir poignardé la victime à deux reprises avec un couteau qu’il portait sur lui. Les témoignages recueillis sur les lieux, au marché central, ont permis de reconstituer les faits. Le mis en cause portait les chaussures d’une tierce personne, à son insu. Une altercation a alors éclaté, au cours de laquelle la victime a tenté de calmer le mis en cause.

Ce dernier, n’ayant pas supporté cette intervention, lui a asséné deux coups de couteau, l’atteignant au dos et à l’abdomen. L’arme du crime, un couteau entaché de sang, a été saisie et consignée au service pour les besoins de l’enquête. Le mis en cause a été placé en garde à vue.