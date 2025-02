Migrants Niger

Après s’être réjouie, dans un communiqué publié mardi, du rapatriement de plus d’une trentaine de Sénégalais qui étaient au Niger, Action pour les droits humains et l'amitié (Adha) a partagé sa désolation, hier, dans une nouvelle note. Ainsi, elle a exprimé ‘’sa vive indignation face aux conditions d’accueil réservées aux 33 ressortissants sénégalais récemment rapatriés du Niger. Si leur retour représente une avancée sur le plan humanitaire, le traitement qui leur a été réservé à leur arrivée suscite de graves inquiétudes quant au respect de leur dignité et aux obligations légales de l’État sénégalais’’, lit-on dans le communiqué de presse reçu à ‘’EnQuête’’.

En effet, se désole Adha, ‘’après des mois de souffrances en Algérie et dans les camps d’Assamaka, d’Arlit et d’Agadez, ces compatriotes ont été logés à Dakar dans un lieu inapproprié, incompatible avec les exigences de décence et de respect des droits humains. À cela s’ajoute l’absence totale d’une assistance psychologique et médicale, pourtant essentielle pour des personnes ayant subi des traumatismes d’une telle gravité’’. Ceci serait la résultante d’une ‘’improvisation flagrante dans la prise en charge de ces rapatriés, comme en témoigne le rendez-vous fixé par les autorités le lendemain dans le même lieu inadéquat’’.

Par conséquent, Adha appelle les autorités à revoir immédiatement les conditions d’accueil des rapatriés, en leur garantissant un hébergement digne et adapté ; à mettre en place une assistance psychologique, médicale et alimentaire, en réponse aux besoins spécifiques de ces migrants vulnérables ; à adopter une stratégie pérenne basée sur la dignité humaine et le respect des droits fondamentaux, pour éviter la récurrence de telles situations et à rapatrier sans délai les 48 Sénégalais restants, avec un dispositif d’accueil conforme aux standards internationaux en matière de droits humains’’.