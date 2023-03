Mimi 2024/MPC

Le Mouvement pour l’intégrité, le mérite et l’indépendance (Mimi 2024) et le Mouvement pour le parti de la construction (MPC) se sont réunis le jeudi 23 mars 2023. Ces deux délégations, selon un communiqué parvenu à notre rédaction, conduites par Aminata Touré et Ali Mohamed dit Séga Camara, respectivement Présidente de Mimi 2024 et Président du MPC, ont échangé, partagé et conclu des accords politiques en vue de la mise sur pied d’une vaste coalition politique et électorale en direction de la Présidentielle du 25 février 2024 et dans une perspective de construction d’un Sénégal nouveau. Également, les deux délégations, selon la note, ont exprimé leur totale convergence de vues sur la crise qui secoue tous les secteurs de la vie nationale, exigeant ainsi des forces politiques, de la société civile et des mouvements citoyens, mobilisations et batailles pour faire face au président Macky Sall qui tente de "bâillonner" ceux qui s’opposent à sa volonté de puissance.

Les deux délégations, dit-on, sont arrivées à la conclusion que l’accentuation de la pauvreté, de la paupérisation et de la misère dans toutes les couches sociales du pays est le résultat de l’incurie de l'actuel régime qui a enterré "l’État" de droit par la "confiscation" des libertés civiques, politiques, individuelles et collectives, disqualifié la République et se complait dans le bâillonnement de ses opposants, le musellement de la presse et des leaders d’opinion, la mal gouvernance, la mauvaise gestion des finances publiques, le népotisme, la gestion clanique des deniers publics, la concussion, la gabegie et un train de vie excessif.

...En plus de vilipender la gestion du régime de Macky Sall, les deux délégations ont dit leur volonté "de conjuguer leurs efforts pour construire une alternative crédible à la situation actuelle que traverse le pays’’. Ainsi, ‘’conscientes de l’ampleur et de l’immensité des tâches à prendre en charge pour l’avènement d’un Sénégal nouveau et prospère, les deux délégations ont décidé de jeter les bases de la construction d’une grande coalition politique et citoyenne dénommée coalition Mimi 2024 pour porter et présenter conjointement la candidature d’Aminata Touré à l’élection présidentielle du 25 février 2024’’. Selon la note, la coalition reste ouverte aux organisations qui partagent les mêmes idéaux.

‘’Au-delà de sa volonté de faire fi des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 27 de la Constitution en vigueur, par le biais de la tentative d’imposition d’une 3e candidature en vue d’un 3e mandat de trop, le régime du président Macky Sall manœuvre pour créer à la fois le chaos et les conditions qui rendrait impossible la tenue d’un scrutin sincère, libre et transparent prévu le 25 février 2024", dénoncent les deux organisations. Face à cette néfaste et inadmissible perspective, elles décident de mutualiser leurs efforts avec ceux de l’ensemble des forces vives de la Nation, pour barrer la route au président Macky Sall "qui, disent-elles, ne ménage aucun moyen en vue de se maintenir, illégitimement, ad vitam aeternam à la tête de notre pays, avec une intention manifeste de perpétuer son carnage financier et ses pratiques liberticides".