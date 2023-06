Malgré les dommages subis durant les manifestations du début du mois de juin, le délai de la mise en œuvre du Bus Rapid Transit (BRT) sera respecté, selon le gouvernement qui prévoit d’inaugurer ce projet au mois de décembre.

Malgré les préjudices immenses, le projet Bus Rapid Transit (BRT) sera mis en œuvre à partir du mois de décembre prochain, d’après le Premier ministre qui semble tenir à ce délai. "Le président avait donné des objectifs très clairs pour la mise en opération commerciale. C'est le dernier trimestre de cette année. Donc, on ne sortira pas de ce mois de décembre pour mettre en opération commerciale’’, a indiqué le ministre sénégalais des Transports terrestres Mansour Faye, hier, à l’Assemblée nationale, après le vote du projet de loi portant sur le contrôle des laboratoires d’essais et d’études dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP).

D’ailleurs, le soir, une visite des chantiers du Bus Rapid Transit (BRT) en présence du Premier ministre Amadou Ba et du ministre de l’Intérieur Félix Antoine Diome, a eu lieu. ‘’Des instructions fermes ont été données aux responsables (ministère des Transports terrestres, ministère de l'Intérieur) et à tous les autres ministères pour que les travaux puissent reprendre immédiatement et que l'on soit dans les délais", a soutenu le PM.

Toutefois, Amadou Ba a reconnu qu’il y a eu des dégradations assez importantes. En effet, la visite a débuté au niveau des entrepôts à Gadaye où les agents du Cetud sont revenus sur les grands chantiers du BRT. Ensuite, la délégation s’est dirigée vers la station de la préfecture de Guédiawaye. Sur place, les équipes du BRT sont revenues sur les conséquences des manifestations, mais aussi sur le niveau d’avancement des travaux du pôle d’échange et de la station. Enfin, le périple s’est terminé à Liberté 6, avec un constat sur les dégâts causés par les manifestations au niveau des stations traversées et de la station témoin.

Ce périple a permis de constater de visu que : équipement, portes escamotables, panneaux d'affichage et écrans d'affichage, systèmes de signalisation, etc., ont été vandalisés lors des dernières manifestations.

Pour le gouvernement, il y a eu un acharnement planifié sur les ouvrages du BRT. Alors que la station de Liberté 6, par exemple, était une référence réalisée à plus 95 %, selon le ministre Mansour Faye. Le Premier ministre Amadou Ba lui a d’ailleurs demandé de lui faire parvenir un rapport, pour qu’il puisse le partager avec le président de la République, dès la semaine prochaine. Ce, pour faire une évaluation précise des dommages, afin que gouvernement puisse engager les actions de réparation.

Le BRT est un projet doté d’une enveloppe de 450 milliards qui doit gratifier Dakar d'un système de transport de masse performant et respectant les règles environnementales.

D’après le PM, ce projet devrait permettre à 300 mille personnes de se déplacer par jour. ‘’Dakar est une presqu'île. Donc, vous voyez un peu les problèmes de circulation, de mobilité que nous avons. Et le président de la République avait, quand même après le TER, estimait que Dakar doit avoir un projet de BRT très moderne. Et ce projet est l'un des plus modernes du monde. Cela démontre un peu l'ambition que le chef de l’État a pour les populations du Sénégal’’, a soutenu M. Ba.

L'objectif est de permettre aux Sénégalais, quels que soient leur classe, leur niveau, à l'instar de ce qui se fait dans les pays européens, de tous se retrouver dans les transports en commun et vaquer tranquillement à leurs occupations. Pour le PM, cela va exiger un certain nombre de mesures qu’il faut prendre pour la reprise des travaux.

Un programme de sécurisation

Ainsi, le gouvernement entend tirer les enseignements de cette crise sur le plan sécuritaire. Un programme de sécurisation devra être initié par le ministère de l'Intérieur, en relation avec le ministère des Infrastructures.

‘’Je pense qu'à l'instar du TER, on devrait avoir des unités spéciales qui s'occuperont de la sécurité du BRT. Mais ça, le ministre de l'Intérieur pourrait revenir là-dessus. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, en tant que Premier ministre, nous prenons les dispositions pour sécuriser le BRT et nous prendrons les dispositions pour que les travaux puissent s'achever dans les délais’’, a rassuré Amadou Ba.

À sa suite, le ministre de l’Intérieur a informé qu’une réponse sera mise en œuvre, dans les prochains jours, avec une police dédiée uniquement au BRT. ‘’D'ores et déjà, je puis vous annoncer que le chef de l'État a décidé de la mise en place d'une police des mobilités. Une police dédiée uniquement au BRT. Ce sera une compagnie spéciale, comme nous l'avons vu pour le TER, qui s'occupera exclusivement de protéger les passagers, mais également les bus ainsi que les différentes infrastructures liées au BRT. Mais avant d'en arriver à cette phase de protection active du BRT lorsqu'il sera mis en service, il faudra au préalable assurer les travaux en cours’’, a déclaré Antoine Félix Diome.

Il a été aussi annoncé l’arrivée de nouveaux bus, une vingtaine, à la fin du mois de juin, tout comme un lot de bus qui sera livré chaque mois.

