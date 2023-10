Adossés au projet d’économie sociale et solidaire, les 12 grands travaux lancés par la mairie de Ziguinchor, le mercredi 26 avril 2023, devraient, à terme, changer le visage de la commune.

Porté à la tête de la commune de Ziguinchor avec une majorité écrasante lors des élections locales de 2022, le maire, par ailleurs leader de l’ex-Pastef, Ousmane Sonko, a, en octobre 2022, lancé le programme d’économie sociale et solidaire dont la mise en œuvre nécessitait une enveloppe de cinq milliards de francs CFA.

Selon l’édile de la ville, la levée de fonds initiée, à cet effet, a permis de réunir la somme minimale de 100 millions F CFA, quelques mois après. L’enveloppe devait, dans le cadre de l’auto-emploi, servir au développement de la petite économie en faveur des femmes et des jeunes. Ce projet d’économie sociale et solidaire s’inscrivait en droite ligne de l’ambitieux programme ‘’Burok’’ qui se déclinait, par ailleurs, en termes de réalisation d’infrastructures ‘’structurantes’’.

Le démarrage de ces ‘’12 grands travaux’’ est survenu, disait-il, après qu’il a fini de ‘’stabiliser’’ la mairie relativement à son organisation et à son fonctionnement. Par le biais de ce programme, Ousmane Sonko comptait ainsi, après plus d’un an de magistère, s’attaquer aux questions de fond ‘’utiles pour les populations’’.

Parmi les ‘’infrastructures structurantes’’ qu’il espérait réaliser dans des délais très courts, figurait en bonne place la réhabilitation totale du stade Jules-François Bertrand Bocandé (stade Néma) situé près de l’aéroport de Ziguinchor. La nouvelle infrastructure, disait-il, devait être réalisée aux normes internationales avec une pelouse synthétique, une tribune, une piste d’athlétisme, des projecteurs et un complexe sportif (handball, basket-ball et volley-ball).

Outre l’infrastructure sportive, le maire de Ziguinchor avait, aussi, annoncé la construction d’un marché aux poissons au quartier Boudody, en centre-ville, et un autre dédié aux fruits et légumes sur l’avenue des 54 Mètres, ainsi que la réhabilitation du marché Banéto et celui des HLM Néma.

Ce programme qui, de l’avis du maire, devait ‘’changer le visage de la commune’’, concerne aussi la modernisation de la voirie urbaine avec le bitumage, le pavage et la réfection de routes pour faciliter l’accès dans certains quartiers pour un coût estimé à environ 2,5 milliards de francs CFA, mais également l’aménagement paysager de jardins (Banéto, monument aux Morts, triangle Korentas, jardin de la Gouvernance) dotés de plateaux sportifs, dans un premier temps, ‘’afin d’offrir aux populations des cadres où il fait bon vivre’’. Car ‘’une ville doit respirer’’, avait-il déclaré.

Parmi ces ‘’12 grands travaux’’ figurent, également, en bonne place, ‘’une commande de 1 500 lampadaires, dans le cadre du projet phare d’éclairage public, la construction de clôtures d’écoles, la réhabilitation d’écoles et de postes de santé ainsi que la réalisation d’archives communales, de bibliothèques, d’une piscine olympique et d’un parc de loisirs. S’y ajoute la réalisation de la maison des jeunes au quartier Kanshoudy, l’aménagement de grandes artères et du canal de Korentas qui devait ‘’être l’une des plus belles réalisations’’, grâce au ‘’génie’’ d’Atépa Technologie.

Alassane Diédhiou : ‘’La plupart des projets sont lancés et attribués’’

Mais, entre-temps, il y a eu la condamnation du maire de Ziguinchor, à deux ans de prison ferme et son incarcération depuis le 28 juillet 2023 pour plusieurs chefs d’accusation, dont ‘’appel à l’insurrection’’.

Cela va-t-il briser tout cet élan de l’équipe du Conseil municipal de Ziguinchor qui comptaient, pour l’atteinte des résultats, sur le sens du ‘’patriotisme’’ et l’engagement ‘’citoyen’’ des populations dont l’écrasante majorité avait fini de s’approprier cet ambitieux programme qui, pourtant, est dans sa phase de mise en œuvre ?

Selon Alassane Diédhiou, l’adjoint au maire, ‘’la plupart des projets sont lancés et attribués. Nous sommes désormais dans la phase administrative du programme’’, dit-il. Il donne comme exemple les marchés Banéto (au quartier Kandé) et Mariama Diédhiou (HLM Néma) qui ont été attribués. Pour le stade Jules-François Bertrand Bocandé, il renseigne que le projet est au stade de l’étude technique, de même que le marché aux poissons de Boudody.

A l’en croire, les marchés de construction de dix salles de classe sur les 45 prévues par le programme ont aussi été attribués. La mise en œuvre du programme ‘Burok’ se poursuit, ajoute-t-il. Toutefois, il reconnaît que ‘quand le meneur de jeu est absent, cela se fait sentir dans l’équipe’’.

HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR)