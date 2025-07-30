La Banque africaine de développement (Bad) a signé un accord de subvention de 850 000 dollars avec Invest in Africa (IIA), une organisation à but non lucratif, pour soutenir le projet MicroGREEN visant à offrir des opportunités de subsistance aux groupes marginalisés et vulnérables au Ghana et au Sénégal. Intitulée ‘’Renforcer le micro-entrepreneuriat des femmes, des jeunes et des personnes handicapées pour les emplois verts dans les ressources naturelles’’, cette initiative vise à créer jusqu'à 500 emplois verts, en se concentrant sur les secteurs de l'agroforesterie, de la pêche et de la conservation de la biodiversité.

Elle est financée par le Fonds d'assistance au secteur privé africain (Fapa) de la Bad ainsi que par une subvention initiale d'un million de dollars du Fonds fiduciaire multidonateurs pour l'entrepreneuriat et l'innovation des jeunes de la Banque africaine de développement, qui soutiendra le projet sur deux ans. Ces secteurs ciblés présentent un fort potentiel d’emploi résilient au changement climatique et nécessitent une main-d’œuvre qualifiée capable de gérer les écosystèmes et de déployer des technologies vertes.

Malgré leur potentiel, les femmes et les jeunes en Afrique restent largement sous-représentés dans les secteurs de croissance durable du continent. Accroître leur participation, notamment dans les industries vertes à forte intensité d'emploi, pourrait accélérer un développement économique inclusif et résilient sur tout le continent. La subvention du Fapa financera le volet ‘’Développement des capacités et amélioration de la chaîne de valeur’’ du projet MicroGREEN.

De nombreuses petites et moyennes entreprises (PME) dans des économies fragiles ou en transition comme le Ghana et le Sénégal ont un accès limité à la formation à l'entrepreneuriat et aux services de développement des entreprises. Ces contraintes sont particulièrement importantes pour les entreprises dirigées par des femmes et des jeunes et sont aggravées par le coût élevé des services et par des barrières socioéconomiques et sexistes systémiques.

Pour aider à relever ces défis, le projet MicroGREEN offrira une formation entrepreneuriale de haute qualité, des services de développement commercial sur mesure et des programmes de mentorat pour les femmes, les jeunes et les personnes handicapées dans les secteurs agricoles. En renforçant les capacités et en intégrant les microentreprises dans les chaînes de valeur vertes, le projet vise à stimuler la création d’emplois locaux et à promouvoir une participation inclusive à l’économie verte de l’Afrique. Invest in Africa sera le partenaire de mise en œuvre du projet.

En tant qu'organisation à but non lucratif, l'IIA se consacre à soutenir les PME africaines en facilitant l'accès aux marchés, en développant les compétences et en améliorant l'accès au financement. Le Fapa est un fonds fiduciaire multidonateurs qui soutient des initiatives d'assistance technique et de renforcement des capacités, alignées sur la Stratégie de développement du secteur privé de la Banque africaine de développement.

Le gouvernement japonais est le principal donateur du Fapa. Depuis sa création, le Fapa a financé plus de 100 projets dans plus de 38 pays africains, engageant plus de 80 millions de dollars pour améliorer l'environnement des affaires, renforcer les systèmes financiers et favoriser la croissance des micro, petites et moyennes entreprises. Le financement du Fapa permet à la Bad de jouer un rôle plus actif dans la préparation des projets en amont, renforçant ainsi le vivier d'opérations bancables du secteur privé.