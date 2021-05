Dans le cadre de la mise en œuvre du projet ‘’Investissement pour de nouvelles opportunités d’emploi’’ (Inoe) en Casamance, seul le département de Bignona verra quarante de ses jeunes se faire former en animation économique territoriale, contre 20 pour les autres départements de la région naturelle de Casamance. S’y ajoutent la réhabilitation et l’équipement de la Maison du développement local et d’innovation de la commune de Bignona.

Financé à hauteur de 3,08 millions d’euros par la Coopération allemande, en partenariat avec le gouvernement du Sénégal et mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (Onudi), pour une durée de trois ans, le projet Investissement pour de nouvelles opportunités d’emploi (Inoe) intervient en Casamance dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Ce projet entend contribuer à la densification du tissu industriel local autour de l’agropole Sud pour la création d’entreprises et d’emplois durables, notamment dans le secteur de la transformation agro-industrielle des produits locaux à forte valeur ajoutée comme l’anacarde et la mangue. Il est attendu, par l’Etat du Sénégal et le bailleur la création, sur tout le territoire de la Casamance naturelle, plus de 2 000 emplois. Dans sa mise en œuvre, le projet ambitionne d’outiller, dans chaque département des régions citées, vingt jeunes en animation économique territoriale.

Toutefois, ils seront 40 jeunes à être formés dans le département de Bignona dont 20 dans la commune de Bignona. S’y ajoutent la réhabilitation et l’équipement de la Maison du développement local et d’innovation (MDL/I) de la capitale du Fogny. Cette formation des jeunes vise à ‘’renforcer les capacités des jeunes à mieux connaitre leur terroir, parce que qui dit création d’emplois, dit opportunités dans lesquelles les jeunes peuvent s’investir pour pouvoir gagner leur vie. Et pour cela, il faudrait qu’ils disposent des capacités d’une bonne lecture de leur terroir’’, a indiqué Djibril Coulibaly, le coordonnateur national du projet.

Discrimination positive…

D’ailleurs, selon lui, c’est parce que Bignona a apporté un soutien, par le passé, aux maisons du développement local, qu’un traitement particulier lui est réservé. ‘’Depuis les années 2001-2002, Bignona s’est positionné sur ce créneau-là, pour en faire un centre de ressources. Et dans le cadre de ce projet, l’idée est non seulement d’appuyer à la création d’emplois, mais également de renforcer, sur le plan institutionnel, tous les centres ressources qui contribuent au développement de la formation. Donc, nous avons pensé qu’au-delà de l’appui à la Maison du développement local et d’innovation de la commune de Bignona, nous devons aider au renforcement des capacités des ressources humaines. En somme, 20 jeunes de Bignona commune seront formés en tant qu’animateurs économiques territoriaux, de même que le département. Ils seront ainsi 40 au total, contre 20 pour tous les autres départements des régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda’’, a expliqué M. Coulibaly.

Ces propos ont été tenus, vendredi dernier, à l’occasion de la remise d’attestations de formation aux 20 jeunes de la commune de Bignona. Pour sa part, le maire Mamadou Lamine Keita, qui présidait cette cérémonie, a soutenu que sa municipalité fait partie de celles qui croient que pour faire face, de façon efficace, à la problématique de l’emploi, les collectivités territoriales doivent jouer leur rôle. ‘’Nous devons être des relais de l’Etat, à la base, en formant les jeunes à pouvoir, entre autres, identifier les opportunités de création d’emplois, des opportunités de financement, mais aussi à favoriser l’installation dans nos territoires d’unités industrielles. C’est pourquoi Bignona a mis en place la Plateforme d’activités économiques, qui est une zone industrielle dans laquelle seront implantées des unités industrielles pour la transformation et la valorisation des produits locaux. Ce projet structurant va créer des centaines d’emplois’’, a indiqué le maire de Bignona.

HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR)